Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині

Уродженцю одного із сіл Маневицького району, а нині мешканцю Київщини, повідомили про підозру у незаконного переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.Судимий раніше за наркозлочини 54-річний чоловік взявся незаконно переправляти іноземців у Євросоюз не вперше – в суді вже перебуває обвинувальний акт про вчинення ним таких злочинів.Нагадаємо, дізнавшись про наміри двох громадян Шрі-Ланки нелегально потрапити до Республіки Польща,переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску. Коштували такі послуги від 3 до 5 тисяч доларів США із кожного нелегала. Іноземців зустріли, довезли до кордону й надали вказівки, як його перейти.Проте довести злочинний задум до кінця завадили правоохоронці.Затриманому на місці злочину громадянину повідомили про підозру й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Вирішують питання також про повідомлення про підозру його спільникам та про обрання їм запобіжних заходів.