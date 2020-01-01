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Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині

Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Уродженцю одного із сіл Маневицького району, а нині мешканцю Київщини, повідомили про підозру у незаконного переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.

Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.

Судимий раніше за наркозлочини 54-річний чоловік взявся незаконно переправляти іноземців у Євросоюз не вперше – в суді вже перебуває обвинувальний акт про вчинення ним таких злочинів.

Нагадаємо, дізнавшись про наміри двох громадян Шрі-Ланки нелегально потрапити до Республіки Польща, він 26 червня 2020 року у змові зі ще кількома особами сприяв їх незаконному переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску. Коштували такі послуги від 3 до 5 тисяч доларів США із кожного нелегала. Іноземців зустріли, довезли до кордону й надали вказівки, як його перейти.

Проте довести злочинний задум до кінця завадили правоохоронці.

Затриманому на місці злочину громадянину повідомили про підозру й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Вирішують питання також про повідомлення про підозру його спільникам та про обрання їм запобіжних заходів.

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Теги: незаконний канл міграції, Волинь, Польша
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