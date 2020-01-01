Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 15:50
Уродженцю одного із сіл Маневицького району, а нині мешканцю Київщини, повідомили про підозру у незаконного переправленні осіб через державний кордон України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів.
Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Судимий раніше за наркозлочини 54-річний чоловік взявся незаконно переправляти іноземців у Євросоюз не вперше – в суді вже перебуває обвинувальний акт про вчинення ним таких злочинів.
Нагадаємо, дізнавшись про наміри двох громадян Шрі-Ланки нелегально потрапити до Республіки Польща, він 26 червня 2020 року у змові зі ще кількома особами сприяв їх незаконному переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску. Коштували такі послуги від 3 до 5 тисяч доларів США із кожного нелегала. Іноземців зустріли, довезли до кордону й надали вказівки, як його перейти.
Проте довести злочинний задум до кінця завадили правоохоронці.
Затриманому на місці злочину громадянину повідомили про підозру й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вирішують питання також про повідомлення про підозру його спільникам та про обрання їм запобіжних заходів.
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Про це повідомляє прокуратура у Волинській області.
Судимий раніше за наркозлочини 54-річний чоловік взявся незаконно переправляти іноземців у Євросоюз не вперше – в суді вже перебуває обвинувальний акт про вчинення ним таких злочинів.
Нагадаємо, дізнавшись про наміри двох громадян Шрі-Ланки нелегально потрапити до Республіки Польща, він 26 червня 2020 року у змові зі ще кількома особами сприяв їх незаконному переправленню через державний кордон України поза пунктами пропуску. Коштували такі послуги від 3 до 5 тисяч доларів США із кожного нелегала. Іноземців зустріли, довезли до кордону й надали вказівки, як його перейти.
Проте довести злочинний задум до кінця завадили правоохоронці.
Затриманому на місці злочину громадянину повідомили про підозру й суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Вирішують питання також про повідомлення про підозру його спільникам та про обрання їм запобіжних заходів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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