вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО

У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника Голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів продавав посаду начальника одного із управлінь Національного банку.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.

У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Києв, ексбанкір, посада, Нацбанк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцький хірург-онколог розповів, як вчасно виявити меланому. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
Із 1 липня на Волині почнуть працювати дізнавачі
Сьогодні, 16:48
У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 15:50
У селі на Волині незабаром запрацює сучасна амбулаторія
Сьогодні, 15:35
Схожі новини
Колишній «регіонал»-чиновник може стати заступником голови Ратнівської РДА Колишній «регіонал»-чиновник може стати заступником голови Ратнівської РДА
04 травень, 13:52
Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети
13 квітень, 20:22
Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині Оголосили конкурс на зайняття посади начальника Держгеокадастру Волині
12 грудень, 2019, 09:20
Скільки коштуватиме валюта на вихідних Скільки коштуватиме валюта на вихідних
08 листопад, 2019, 07:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Луцький хірург-онколог розповів, як вчасно виявити меланому. ВІДЕО
Сьогодні, 17:00
 0
Із 1 липня на Волині почнуть працювати дізнавачі
Сьогодні, 16:48
 0
У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
Сьогодні, 16:12
 0
Арештували чоловіка, який організував канал незаконної міграції на Волині
Сьогодні, 15:50
 0
У селі на Волині незабаром запрацює сучасна амбулаторія
Сьогодні, 15:35
 0
Медіа
відео
1/8