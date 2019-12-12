У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО





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Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.



Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника Голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів продавав посаду начальника одного із управлінь Національного банку.Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.

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