У Києві на хабарі у понад пів мільйона гривень затримали ексбанкіра, який продавав посаду у Нацбанку. ФОТО
Сьогодні, 16:12
Служба безпеки України затримала у Києві колишнього заступника Голови правління одного з комерційних банків, який за 25 тисяч доларів продавав посаду начальника одного із управлінь Національного банку.
Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.
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Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби задокументували, що організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду.
Правоохоронці затримали зловмисника в одному з районів столиці під час отримання частини неправомірної вигоди у розмірі $15 тисяч. У межах кримінального провадження, затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії для викриття протиправної схеми, встановлення всіх причетних осіб та обставин вчинення кримінального правопорушення. Операція із викриття оборудки проводилась спільно з Київською місцевою прокуратурою № 6.
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