Із 1 липня на Волині почнуть працювати дізнавачі
Сьогодні, 16:48
У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області сформували відділ дізнання, який очолив підполковник поліції Руслан Король.
Всього у відділі працюватиме 81 поліцейський, – інформує ГУНП у Волинській області.
Керівник відділу розповів, що дізнавачі територіальних підрозділів розслідуватимуть кримінальні проступки, тобто діяння невеликої тяжкості, які не несуть великої суспільної небезпеки, та за вчинення яких передбачено покарання у вигляді штрафу не більше 51 тисячі гривень, або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
Здебільшого до таких проступків відносять некваліфіковані крадіжки, заподіяння легких тілесних ушкоджень, шахрайства та незаконні поводження з наркотичними засобами без мети збуту.
Окрім працівників відділу дізнання, досудові розслідування кримінальних проступків у формі дізнання також зможуть здійснювати і уповноважені особи інших структурних підрозділів, відділів і відділень поліції.
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Всього у відділі працюватиме 81 поліцейський, – інформує ГУНП у Волинській області.
Керівник відділу розповів, що дізнавачі територіальних підрозділів розслідуватимуть кримінальні проступки, тобто діяння невеликої тяжкості, які не несуть великої суспільної небезпеки, та за вчинення яких передбачено покарання у вигляді штрафу не більше 51 тисячі гривень, або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.
Здебільшого до таких проступків відносять некваліфіковані крадіжки, заподіяння легких тілесних ушкоджень, шахрайства та незаконні поводження з наркотичними засобами без мети збуту.
Окрім працівників відділу дізнання, досудові розслідування кримінальних проступків у формі дізнання також зможуть здійснювати і уповноважені особи інших структурних підрозділів, відділів і відділень поліції.
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