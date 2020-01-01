Із 1 липня на Волині почнуть працювати дізнавачі

У Головному управлінні Національної поліції у Волинській області сформували відділ дізнання, який очолив підполковник поліціїВсього у відділі працюватиме 81 поліцейський, – інформує ГУНП у Волинській області.Керівник відділу розповів, що дізнавачі територіальних підрозділів розслідуватимуть кримінальні проступки, тобто діяння невеликої тяжкості, які не несуть великої суспільної небезпеки, та за вчинення яких передбачено покарання у вигляді штрафу не більше 51 тисячі гривень, або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі.Здебільшого до таких проступків відносять некваліфіковані крадіжки, заподіяння легких тілесних ушкоджень, шахрайства та незаконні поводження з наркотичними засобами без мети збуту.Окрім працівників відділу дізнання, досудові розслідування кримінальних проступків у формі дізнання також зможуть здійснювати і уповноважені особи інших структурних підрозділів, відділів і відділень поліції.