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Від завтра в Україні почнуть жорстко карати п'яних водіїв: які будуть штрафи

Від завтра в Україні почнуть жорстко карати п'яних водіїв: які будуть штрафи
З 1 липня в Україні суттєво посилять покарання за водіння в нетверезому стані — тепер за це передбачено кримінальну відповідальність, а штрафи збільшили в рази.

Головне нововведення — тепер водіння напідпитку буде кваліфіковане як кримінальний злочин, а не як адміністративне порушення, - пише НВ.

Отже, водій отримає судимість за новою статтею Кримінального кодексу 286−1 КК — навіть у тому випадку, якщо за правопорушення його затримають вперше.

Інформація про судимість залишається в електронній базі даних Національної поліції, навіть якщо її буде погашено пізніше — що в очевидний спосіб може вплинути на життєвий і кар'єрний шлях людини. А в довідці про відсутність / наявність судимості запис про притягнення до кримінальної відповідальності буде фіксуватися завжди.

Крім того, розширили перелік обставин, коли водія можуть визнати винним в нетверезому водінні.

Тепер кримінальна відповідальність настає в таких випадках:

- водіння в нетверезому стані («керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції»);

- допуск за кермо іншої нетверезої особи («передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів»);

- відмова водія пройти медичний огляд на визначення стану сп’яніння або щодо вживання таких лікарських препаратів;

- вживання алкоголю після зупинки поліцією або після ДТП, але до медичного огляду — щоб виключити випадки, коли водії в такий спосіб намагалися уникнути відповідальності («вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування — чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого освідування»).

Як збільшать штрафи та яке ще покарання загрожує за кермування напідпитку

Якщо раніше штрафи для п’яних водіїв стартували від 10,2 тис. грн, то тепер ця планка виросте. Крім того, посвідчення водія забиратимуть навіть після першого правопорушення.

Нова стаття Кримінального кодексу передбачає такі покарання:

- при першому порушенні (зі списку вище) — від 17 тис. до 34 тис. грн (від 1 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) плюс позбавлення права керувати транспортним засобом на термін до 3 років;

- при повторному правопорушенні - штраф до 51 тис. грн з позбавленням права керувати транспортним засобом від 2 до 3 років.

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Теги: п'яні водії, штрафи, кримінальна відповідальність
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Коментарі 1
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А де статті криміналу і на який термін?
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