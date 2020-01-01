Затримали лучанина, який адміністрував порнографічні сайти

Правоохоронці припинили протиправну діяльність лучанина, який займався адмініструванням порнографічних сайтів.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Чоловік створював веб-ресурси та наповнював їх протиправним контентом. Відповідно, за перегляди контенту він отримував гроші.Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання громадянина правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та жорсткі диски.Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру за ч.1 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Такі дії караються, зокрема, обмеженням волі строком до трьох років. Досудове розслідування триває.Заходи проводились під процесуальним керівництвом Луцької міської прокуратури та за участю бійців роти тактико-оперативного реагування управління патрульної поліції у Волинській області.