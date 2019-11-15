У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО

Патрульні розшукали водія, який вчинив та залишив місце аварії.Так, 29 червня, приблизно о 13-ій годині, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження у місті Ковелі, - інформує патрульна поліція Волинської області.Прибувши на місце події патрульні помітили характерні пошкодження дорожніх споруд, однак водій покинув місце пригоди. Обстеживши прилеглу територію поліцейські помітили Mercedes-Benz E 260 з характерними механічними пошкодженнями на вулиці Варшавській.Під час спілкування з водієм, останній повідомив патрульним, що це він з’їхав з місця ДТП.Окрім того, 44-річний водій надав свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Поліцейські перевірили номера кузова та помітили на ньому ознаки механічного втручання.На керманича автомобіля Mercedes-Benz E 260 патрульні склали низку адміністративних матеріалів: протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) та за ч. 1 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.Також слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.