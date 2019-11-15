У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Патрульні розшукали водія, який вчинив та залишив місце аварії.
Так, 29 червня, приблизно о 13-ій годині, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження у місті Ковелі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події патрульні помітили характерні пошкодження дорожніх споруд, однак водій покинув місце пригоди. Обстеживши прилеглу територію поліцейські помітили Mercedes-Benz E 260 з характерними механічними пошкодженнями на вулиці Варшавській.
Під час спілкування з водієм, останній повідомив патрульним, що це він з’їхав з місця ДТП.
Окрім того, 44-річний водій надав свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Поліцейські перевірили номера кузова та помітили на ньому ознаки механічного втручання.
На керманича автомобіля Mercedes-Benz E 260 патрульні склали низку адміністративних матеріалів: протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) та за ч. 1 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Також слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 29 червня, приблизно о 13-ій годині, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження у місті Ковелі, - інформує патрульна поліція Волинської області.
Прибувши на місце події патрульні помітили характерні пошкодження дорожніх споруд, однак водій покинув місце пригоди. Обстеживши прилеглу територію поліцейські помітили Mercedes-Benz E 260 з характерними механічними пошкодженнями на вулиці Варшавській.
Під час спілкування з водієм, останній повідомив патрульним, що це він з’їхав з місця ДТП.
Окрім того, 44-річний водій надав свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Поліцейські перевірили номера кузова та помітили на ньому ознаки механічного втручання.
На керманича автомобіля Mercedes-Benz E 260 патрульні склали низку адміністративних матеріалів: протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) та за ч. 1 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.
Також слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Єршова затримали 17-річного юнака з наркотиками
Сьогодні, 18:05
У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Остання риболовля: на Волині молодого чоловіка вбило струмом
Сьогодні, 17:35
Затримали лучанина, який адміністрував порнографічні сайти
Сьогодні, 17:16