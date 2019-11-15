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У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО

У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО
Патрульні розшукали водія, який вчинив та залишив місце аварії.

Так, 29 червня, приблизно о 13-ій годині, патрульні отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Відродження у місті Ковелі, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на місце події патрульні помітили характерні пошкодження дорожніх споруд, однак водій покинув місце пригоди. Обстеживши прилеглу територію поліцейські помітили Mercedes-Benz E 260 з характерними механічними пошкодженнями на вулиці Варшавській.
Під час спілкування з водієм, останній повідомив патрульним, що це він з’їхав з місця ДТП.

Окрім того, 44-річний водій надав свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Поліцейські перевірили номера кузова та помітили на ньому ознаки механічного втручання.

На керманича автомобіля Mercedes-Benz E 260 патрульні склали низку адміністративних матеріалів: протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця скоєння ДТП) та за ч. 1 ст. 139 (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд) КУпАП.

Також слідчі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. ст. 290 (Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу) ККУ.

У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО
У Ковелі водій за кермом Mercedes скоїв аварію та втік з місця пригоди. ФОТО

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Теги: водій аварія, розшук, Ковель
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