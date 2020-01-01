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На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО

На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
У період з 22 по 30 червня державні інспектори Волинського рибпатруля зафіксували 29 порушень.

Так, склали 17 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та дев’ять – за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили три акти виявлення та вилучення безгосподарського майна, повідомляє пресслужба Волинського рибоохоронного патруля.

«За даний період на порушників накладено 816 грн штрафів, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили вісім од. заборонених знарядь лову та ще 21 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 25 червня державні інспектори провели рибоохоронний рейд на водойми Любомльського району. Так, на озері Мале Згоранське, що поблизу села Заозерне, близько 1-ї години спільно з працівниками УТМР викрили двох громадян, що ловили рибу трьома лісковими сітками.

Того ж дня близько 5 години на озері Велике Згоранське поблизу села Згорани Любомльського району виявили громадянина, який ставив мисинову сітку для вилову риби. Завдяки оперативності рибпатрульних порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.

На усіх викритих осіб склали протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності. Заборонені знаряддя вилучили.

27 червня завдяки зверненню небайдужих рибалок на Турському водосховищі Ратнівського району викрили грубе порушення правил рибальства. Близько 4 години житель смт Заболоття ловив рибу з човна мисиновою сіткою.

На порушника оформила адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують до передачі у суд для притягнення до відповідальності.

Волинський рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватись встановлених правил рибальства. Якщо ви помітили порушення - прохання оперативно повідомляти на телефони «гарячої лінії» відомства: (067) 360-78-40.

На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО

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Теги: Волинь, браконьєри, рейд, рибпатруль
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