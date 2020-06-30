Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 19:44
Цьогоріч ціни на проживання на базах відпочинку на Шацьких озерах зросли на 10%.
Про це пишуть "Факти ICTV".
Навколо Світязя багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів. Правда ціни на проживання цього року зросли на 10% і тепер стартують від тисячі гривень. Для одних відпочивальників – це вже дорого, для інших – цілком прийнятно.
Як зауважують, пляжі – повні відпочивальників. Тут є все для сімейного відпочинку навіть під час карантину.
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Зазначимо, через карантин бази відпочинку на Волині не можуть приймати людей. Однак засмагати та плавати в озері можна, дотримуючись санітарних норм.
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Про це пишуть "Факти ICTV".
Навколо Світязя багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів. Правда ціни на проживання цього року зросли на 10% і тепер стартують від тисячі гривень. Для одних відпочивальників – це вже дорого, для інших – цілком прийнятно.
Як зауважують, пляжі – повні відпочивальників. Тут є все для сімейного відпочинку навіть під час карантину.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
Зазначимо, через карантин бази відпочинку на Волині не можуть приймати людей. Однак засмагати та плавати в озері можна, дотримуючись санітарних норм.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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