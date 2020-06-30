вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах

Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах
Цьогоріч ціни на проживання на базах відпочинку на Шацьких озерах зросли на 10%.

Про це пишуть "Факти ICTV".

Навколо Світязя багато санаторіїв, баз відпочинку та дитячих таборів. Правда ціни на проживання цього року зросли на 10% і тепер стартують від тисячі гривень. Для одних відпочивальників – це вже дорого, для інших – цілком прийнятно.

Як зауважують, пляжі – повні відпочивальників. Тут є все для сімейного відпочинку навіть під час карантину.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА

Зазначимо, через карантин бази відпочинку на Волині не можуть приймати людей. Однак засмагати та плавати в озері можна, дотримуючись санітарних норм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Шацькі озера, бази відпочинку
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня
Сьогодні, 20:00
Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 19:44
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 19:20
1 липня низка вулиць у Луцьку залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 18:51
Схожі новини
Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО Через карантин бази відпочинку на Світязі не працюють. ВІДЕО
22 червень, 19:50
Відпустка-2020: Шацькі озера – у списку місць, де в Україні можна відпочити під час карантину Відпустка-2020: Шацькі озера – у списку місць, де в Україні можна відпочити під час карантину
15 червень, 14:50
На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу На Світязі – рекордне підняття рівня води за добу
12 червень, 12:10
На Шацьких озерах підприємець незаконно використовував земельну ділянку для розведення риби На Шацьких озерах підприємець незаконно використовував земельну ділянку для розведення риби
05 червень, 16:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 1 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах
Сьогодні, 19:44
 0
На Волині небайдужі рибалки здали браконьєра, який ловив рибу сіткою з човна. ФОТО
Сьогодні, 19:20
 0
1 липня низка вулиць у Луцьку залишаться без світла
Сьогодні, 19:00
 0
«ПортCity» подарує 15 000 гривень за найкращу фотозону*
Сьогодні, 18:51
 0
Медіа
відео
1/8