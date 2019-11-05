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На місці Лесиного ясена у Луцьку висадять новий

На місці Лесиного ясена у Луцьку висадять новий
У Луцьку планують купити й посадити крупномір великого ясена на місці того, що впав.

Про це в коментарі Район.Луцьк розповів заступник начальниці відділу екології Луцькради Олег Гелета.

Він зауважив, що ясен всередині повністю пустий, гнилий.

«Я на 95% впевнений, що щоб ми з ним не робили, рано чи пізно – він впав би. Місяць, два чи три – доля була б одна і та сама. Він тримався на корі. Можливо, він би і стояв, але рано чи пізно він би всох», – прокоментував Олег Гелета.

За його словами, новий ясен висаджуватимуть восени.

«Не знаю, на скільки великого знайдемо, але який зможемо транспортувати, такий і придбаємо, аби посадити на місці того новий», – пояснив чиновник.

Восени буде якраз період дощів, то добре буде садити, бо ясен – вологолюбний.

Нагадаємо, раніше інформували, що ясен похилився і може впасти будь-якої миті. Тому його потрібно рятувати, варто оперативно вивчити український та закордонний досвід та залучати фахівців, біологів і науковців, які проводили уже подібні роботи. В Луцькій міськраді навіть збільшили витрати на утримання об’єктів природо-заповідного фонду з 30 до 55 тисяч гривень. Проте дерево не дочекалося, коли його врятують і впало 30 червня, приблизно о 4:00.

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Теги: Луцьк, Лесен ясен, замок Любарта
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