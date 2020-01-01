«Волинь» перемогла «Оболонь-Бровар»
Сьогодні, 21:08
Луцька «Волинь» виграла перший післякарантинний домашній матч.
30 червня «Волинь» приймала на «Авангарді» свого конкурента за підвищення у класі - «Оболонь-Бровар».
Після двадцяти турів першості команди вирівнялися між собою за кількістю набраних очок.
Команди не могли похвалитися результативністю, проте "хрестоносці" змогли перемогти опонентів з мінімальним рахунком.
Єдиний гол на 38 хвилині забив гравець лучан Денис Кожанов. Пілся кутового удару "Волинь" організувала швидку атаку. Сергій Літовченко викинув м'яч углиб поля, Ростислав Волошинович точним пасом вивів Кожанова віч-на-віч з воротарем "пивоварів".
Кожанову вдалося записати у свій актив 13-й забитий м'яч у сезоні - 1:0.
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30 червня «Волинь» приймала на «Авангарді» свого конкурента за підвищення у класі - «Оболонь-Бровар».
Після двадцяти турів першості команди вирівнялися між собою за кількістю набраних очок.
Команди не могли похвалитися результативністю, проте "хрестоносці" змогли перемогти опонентів з мінімальним рахунком.
Єдиний гол на 38 хвилині забив гравець лучан Денис Кожанов. Пілся кутового удару "Волинь" організувала швидку атаку. Сергій Літовченко викинув м'яч углиб поля, Ростислав Волошинович точним пасом вивів Кожанова віч-на-віч з воротарем "пивоварів".
Кожанову вдалося записати у свій актив 13-й забитий м'яч у сезоні - 1:0.
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