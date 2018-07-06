Євросоюз відкрив кордони для деяких категорій українців: список





До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і спеціалісти. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, - пише



У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:



- громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;

- довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.



Крім того, конкретні категорії перелічили в додатку до документа:



фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;

прикордонники;

сезонні працівники;

працівники транспортної сфери;

дипломати та співробітники міжнародних організацій;

транзитні пасажири;

пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;

моряки;

біженці;

студенти;

висококваліфіковані працівники



Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення було прийнято у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і спеціалісти. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, - пише РБК-Україна. У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:- громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;- довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.Крім того, конкретні категорії перелічили в додатку до документа:фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;прикордонники;сезонні працівники;працівники транспортної сфери;дипломати та співробітники міжнародних організацій;транзитні пасажири;пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;моряки;біженці;студенти;висококваліфіковані працівникиЗазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення було прийнято у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.

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