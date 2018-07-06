Євросоюз відкрив кордони для деяких категорій українців: список
Сьогодні, 04:17
Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.
До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і спеціалісти. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, - пише РБК-Україна.
У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:
- громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;
- довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.
Крім того, конкретні категорії перелічили в додатку до документа:
фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
прикордонники;
сезонні працівники;
працівники транспортної сфери;
дипломати та співробітники міжнародних організацій;
транзитні пасажири;
пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;
моряки;
біженці;
студенти;
висококваліфіковані працівники
Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення було прийнято у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.
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До країн ЄС зможуть потрапити студенти, сезонні працівники і спеціалісти. Про це йдеться в рекомендаціях Ради ЄС, - пише РБК-Україна.
У рекомендаціях говориться, що якщо тимчасові обмеження продовжують застосовуватися до третьої країни, такі категорії мають бути від них звільнені незалежно від цілей поїздки:
- громадяни третіх країн, які є членами сімей громадян країн ЄС;
- довгострокові резиденти з посвідкою на проживання в країнах ЄС або довгостроковою візою і члени їх сімей.
Крім того, конкретні категорії перелічили в додатку до документа:
фахівці в області охорони здоров'я і по догляду за літніми людьми;
прикордонники;
сезонні працівники;
працівники транспортної сфери;
дипломати та співробітники міжнародних організацій;
транзитні пасажири;
пасажири, які подорожують за сімейними обставинами;
моряки;
біженці;
студенти;
висококваліфіковані працівники
Зазначимо, сьогодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня. До даного зеленого списку Україна поки що не входить, однак він буде оновлюватися кожні два тижні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія продовжила заборону на авіарейси з України як мінімум до 15 липня; рішення було прийнято у зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією в країні.
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