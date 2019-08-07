«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль

Відомий фестиваль "Бандерштат", який став візитівкою Луцька та Волині, цьогоріч відбудеться попри карантин.Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту."Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі", - йдеться у повідомленні.Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На "бандерштатівців" чекає:- насичена музична програма- гутірки з лідерами думок- перегляд українського кіно- цікавий контент для діток- спільні спортивні активності- вікторини- патріотичний флешмоб- новий мобільний додаток фесту- подарунок Луцьку"Бандерштат" буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду."Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі", - пишуть організатори.Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня."Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея", - йдеться у повідомленні на сторінці фесту.