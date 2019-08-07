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«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль

«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль
Відомий фестиваль "Бандерштат", який став візитівкою Луцька та Волині, цьогоріч відбудеться попри карантин.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.

Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту.

"Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі", - йдеться у повідомленні.

Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На "бандерштатівців" чекає:

- насичена музична програма
- гутірки з лідерами думок
- перегляд українського кіно
- цікавий контент для діток
- спільні спортивні активності
- вікторини
- патріотичний флешмоб
- новий мобільний додаток фесту
- подарунок Луцьку

"Бандерштат" буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.

"Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі", - пишуть організатори.

Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.

Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня.

"Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея", - йдеться у повідомленні на сторінці фесту.

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Теги: Бандерштат, Луцьк, Волинь
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Коментарі 1
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Раніше за слова бандерівець і бандерштат можна було і в морду отримати, а в теперішній Україні і гей звучить почесно.)))
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