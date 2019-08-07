«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль
Сьогодні, 21:39
Відомий фестиваль "Бандерштат", який став візитівкою Луцька та Волині, цьогоріч відбудеться попри карантин.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.
Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту.
"Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі", - йдеться у повідомленні.
Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На "бандерштатівців" чекає:
- насичена музична програма
- гутірки з лідерами думок
- перегляд українського кіно
- цікавий контент для діток
- спільні спортивні активності
- вікторини
- патріотичний флешмоб
- новий мобільний додаток фесту
- подарунок Луцьку
"Бандерштат" буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.
"Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі", - пишуть організатори.
Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.
Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня.
"Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея", - йдеться у повідомленні на сторінці фесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці фестивалю.
Дійство відбудеться 7-9 серпня і цьогоріч буде найбільш діджиталізованим за усі 14 років проведення фесту.
"Побачимося на цифрових платформах у безпечному онлайн-форматі", - йдеться у повідомленні.
Цьогоріч організатори продовжать багаторічні фестивальні традиції. На "бандерштатівців" чекає:
- насичена музична програма
- гутірки з лідерами думок
- перегляд українського кіно
- цікавий контент для діток
- спільні спортивні активності
- вікторини
- патріотичний флешмоб
- новий мобільний додаток фесту
- подарунок Луцьку
"Бандерштат" буде у вільному доступі і відбудеться за підтримки Українського культурного фонду.
"Ми сподіваємося, що ви підтримаєте наше надважке рішення. Із зрозумілих причин ми не можемо наражати на ризик таку кількість людей, проводячи захід у традиційному форматі", - пишуть організатори.
Квитки, яку поціновувачі фестивалю вже встигли купити, будуть дійсні на 2021 рік.
Наступного літа фесттиваль відбудеться 6-8 серпня.
"Про механізм повернення квитків ми повідомимо додатково, але, за можливості, просимо підтримати улюблений фест і зберегти квиток до наступного літа. Інвестиції в майбутнє – завжди гарна ідея", - йдеться у повідомленні на сторінці фесту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Раніше за слова бандерівець і бандерштат можна було і в морду отримати, а в теперішній Україні і гей звучить почесно.)))
Останні новини
Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
Сьогодні, 23:04
На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
Сьогодні, 22:21
«Бандерштату» – бути: повідомили, у якому форматі цьогоріч відбудеться фестиваль
Сьогодні, 21:39
«Волинь» перемогла «Оболонь-Бровар»
Сьогодні, 21:08
На місці Лесиного ясена у Луцьку висадять новий
Сьогодні, 20:43