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На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО

На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
У волинському місті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів.

Аварія сталася 30-го червня, близько 20:30, на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, - пише БУГ.

Як розповіли очевидці, автомобіль Аudi робив маневр розвороту. У цей час по головній їхав автомобіль марки Dacia Sandero і вдарив Аudi. Та зробила коло і в’їхала в Lexus, який був припаркований біля ветлікарні.

На місці працює поліція. За попередніми даними, постраждалих немає.

На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО
На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський, ДТП
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