На Волині – аварія за участі трьох автівок. ФОТО





Аварія сталася 30-го червня, близько 20:30, на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, - пише



Як розповіли очевидці, автомобіль Аudi робив маневр розвороту. У цей час по головній їхав автомобіль марки Dacia Sandero і вдарив Аudi. Та зробила коло і в’їхала в Lexus, який був припаркований біля ветлікарні.



На місці працює поліція. За попередніми даними, постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському місті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох легкових автомобілів.Аварія сталася 30-го червня, близько 20:30, на вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському, - пише БУГ Як розповіли очевидці, автомобіль Аudi робив маневр розвороту. У цей час по головній їхав автомобіль марки Dacia Sandero і вдарив Аudi. Та зробила коло і в’їхала в Lexus, який був припаркований біля ветлікарні.На місці працює поліція. За попередніми даними, постраждалих немає.

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