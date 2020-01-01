Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах

Невідомий автор не зберіг пропорцій, тож судячи з усього дерево зліва - маленький ясен, 1860-1880-ті роки

Ясен уже помітно великий на фото перших років ХХ століття

Австрійська окупація Луцька тривала приблизно 9 місяців, але солдат-прибулець сфотографувався на фоні ясена, 1915-1916

Перший першотравень біля замку і ясена, 1 травня 1917 року

Ясен під час відвідин Луцька Юзефом Пілсудським, 1921 рік

Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі

Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі

Автопробіг під ясеном, середина 1930-х

Німецька поштівка з ясеном, 1941-1942

Ясен у 1970-х

Ясен у 1987

Сьогодні, 30 червня 2020 року стало відомо, що знаменитий Лесин ясен впав.Ясен потрапив на велику кількість луцьких фотографій, оскільки ріс у вигідному для цього місці - біля головної вежі Верхнього замку, - повідомляє видання Хроніки Любарта.Дерево видно і на знімках історичних подій, деякі з них навіть переломні в історії, як-от революція 1917. Не один раз його малювали й художники. Перед вами - коротка підбірка зображень ясена від його найдавніших часів.Оскільки дерево не потрапило на першу фотографію Луцька 1860-х років, то почнемо з малюнку невідомого автора приблизно того ж часу, який зберігається у Національному музеї в Кракові.