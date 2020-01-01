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Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах

Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
Сьогодні, 30 червня 2020 року стало відомо, що знаменитий Лесин ясен впав.

Ясен потрапив на велику кількість луцьких фотографій, оскільки ріс у вигідному для цього місці - біля головної вежі Верхнього замку, - повідомляє видання Хроніки Любарта.

Дерево видно і на знімках історичних подій, деякі з них навіть переломні в історії, як-от революція 1917. Не один раз його малювали й художники. Перед вами - коротка підбірка зображень ясена від його найдавніших часів.

Оскільки дерево не потрапило на першу фотографію Луцька 1860-х років, то почнемо з малюнку невідомого автора приблизно того ж часу, який зберігається у Національному музеї в Кракові.

Невідомий автор не зберіг пропорцій, тож судячи з усього дерево зліва - маленький ясен, 1860-1880-ті роки
Невідомий автор не зберіг пропорцій, тож судячи з усього дерево зліва - маленький ясен, 1860-1880-ті роки
Ясен уже помітно великий на фото перших років ХХ століття
Ясен уже помітно великий на фото перших років ХХ століття
Австрійська окупація Луцька тривала приблизно 9 місяців, але солдат-прибулець сфотографувався на фоні ясена, 1915-1916
Австрійська окупація Луцька тривала приблизно 9 місяців, але солдат-прибулець сфотографувався на фоні ясена, 1915-1916
Перший першотравень біля замку і ясена, 1 травня 1917 року
Перший першотравень біля замку і ясена, 1 травня 1917 року
Ясен під час відвідин Луцька Юзефом Пілсудським, 1921 рік
Ясен під час відвідин Луцька Юзефом Пілсудським, 1921 рік
Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі
Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі
Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі
Ясен у міжвоєнний період на популярній тоді панорамі
Автопробіг під ясеном, середина 1930-х
Автопробіг під ясеном, середина 1930-х
Німецька поштівка з ясеном, 1941-1942
Німецька поштівка з ясеном, 1941-1942
Ясен у 1970-х
Ясен у 1970-х
Ясен у 1987
Ясен у 1987

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Теги: Луцьк, Лесин ясен
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