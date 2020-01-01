Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах
30 червень, 23:04
Сьогодні, 30 червня 2020 року стало відомо, що знаменитий Лесин ясен впав.
Ясен потрапив на велику кількість луцьких фотографій, оскільки ріс у вигідному для цього місці - біля головної вежі Верхнього замку, - повідомляє видання Хроніки Любарта.
Дерево видно і на знімках історичних подій, деякі з них навіть переломні в історії, як-от революція 1917. Не один раз його малювали й художники. Перед вами - коротка підбірка зображень ясена від його найдавніших часів.
Оскільки дерево не потрапило на першу фотографію Луцька 1860-х років, то почнемо з малюнку невідомого автора приблизно того ж часу, який зберігається у Національному музеї в Кракові.
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Ясен потрапив на велику кількість луцьких фотографій, оскільки ріс у вигідному для цього місці - біля головної вежі Верхнього замку, - повідомляє видання Хроніки Любарта.
Дерево видно і на знімках історичних подій, деякі з них навіть переломні в історії, як-от революція 1917. Не один раз його малювали й художники. Перед вами - коротка підбірка зображень ясена від його найдавніших часів.
Оскільки дерево не потрапило на першу фотографію Луцька 1860-х років, то почнемо з малюнку невідомого автора приблизно того ж часу, який зберігається у Національному музеї в Кракові.
Невідомий автор не зберіг пропорцій, тож судячи з усього дерево зліва - маленький ясен, 1860-1880-ті роки
Австрійська окупація Луцька тривала приблизно 9 місяців, але солдат-прибулець сфотографувався на фоні ясена, 1915-1916
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