У Верховній Раді розглянули запропоновані Кабміном кордони районів Волині





Під час засідання підкомітету комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та затвердив нові кордони районів в Україні запропоновані Кабінетом міністрів, окрім Харківської, Хмельницької, Чернігівської та Закарпатських областей, - повідомляє



За словами народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, 1 липня, відбудеться засідання комітету Ради, на якому мають ухвалити фінальне рішення.



Окрім того, Гончаренко оприлюднив інфографіку щодо нових кордонів районів України та Волині зокрема.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Верховній раді розглянули запропоновані Кабінетом міністрів кордони районів в Україні. Також говорили і про Волинь.Під час засідання підкомітету комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та затвердив нові кордони районів в Україні запропоновані Кабінетом міністрів, окрім Харківської, Хмельницької, Чернігівської та Закарпатських областей, - повідомляє Depo За словами народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, 1 липня, відбудеться засідання комітету Ради, на якому мають ухвалити фінальне рішення.Окрім того, Гончаренко оприлюднив інфографіку щодо нових кордонів районів України та Волині зокрема.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію