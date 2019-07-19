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У Верховній Раді розглянули запропоновані Кабміном кордони районів Волині

У Верховній Раді розглянули запропоновані Кабміном кордони районів Волині
У Верховній раді розглянули запропоновані Кабінетом міністрів кордони районів в Україні. Також говорили і про Волинь.

Під час засідання підкомітету комітету Верховної Ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув та затвердив нові кордони районів в Україні запропоновані Кабінетом міністрів, окрім Харківської, Хмельницької, Чернігівської та Закарпатських областей, - повідомляє Depo.

За словами народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексія Гончаренка, 1 липня, відбудеться засідання комітету Ради, на якому мають ухвалити фінальне рішення.

Окрім того, Гончаренко оприлюднив інфографіку щодо нових кордонів районів України та Волині зокрема.


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Теги: Волинь, Верховна Рада, карта
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