На Київщині обвалився дах житлового будинку





Про це повідомляє



“Надзвичайна ситуація сталася пів години тому у Баришівському районі. Обвалилася покрівля будинку села Садове, Березанської ОТГ, по вулиці Гагаріна 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. В ньому 2 під’їзди по 6 квартир”, — йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що покрівля впала в зоні сходинкового майданчика та дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали, але завали заблокували прохід до двох квартир. За даними ДСНС, в них на момент обвалу нікого не перебувало.



На місці події працювали представники ДСНС та Національної поліції.



“Вирішуємо питання тимчасового відселення, — повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.



За його словами він тримає ситуацію під особистим контролем.



“Вже з ранку комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитків та питання відновлення покрівлі”, — сказав Володін.



За словами представників місцевої влади, проблема з покрівлею в цьому будинку не нова. За попередньою оцінкою її заміна коштуватиме 500 тис грн. Кошти у бюджеті на це закладені, але їх можна перераховувати лише на рахунок конкретного будинку, який мають обслуговувати або Міськкомунсервіс, або спеціально створене ОСББ.



“Втім, мешканці цього будинку так і не встигли вирішити, якого управителя собі хочуть. А без цього було неможливо розробити кошторис та затвердити його на сесії міськради. Тепер ці питання доведеться розв’язувати в екстреному порядку”, — зазначається в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Баришівському районі на Київщині обвалилася покрівля у багатоквартирному двоповерховому будинку.Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Київської облдержадміністрації.“Надзвичайна ситуація сталася пів години тому у Баришівському районі. Обвалилася покрівля будинку села Садове, Березанської ОТГ, по вулиці Гагаріна 4. Це багатоквартирний двоповерховий будинок. В ньому 2 під’їзди по 6 квартир”, — йдеться в повідомленні.Повідомляється, що покрівля впала в зоні сходинкового майданчика та дивом нікого не зачепила. За попередньою інформацією, квартири не постраждали, але завали заблокували прохід до двох квартир. За даними ДСНС, в них на момент обвалу нікого не перебувало.На місці події працювали представники ДСНС та Національної поліції.“Вирішуємо питання тимчасового відселення, — повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.За його словами він тримає ситуацію під особистим контролем.“Вже з ранку комісія ТЕБ та НС Березанської міськради визначить розмір збитків та питання відновлення покрівлі”, — сказав Володін.За словами представників місцевої влади, проблема з покрівлею в цьому будинку не нова. За попередньою оцінкою її заміна коштуватиме 500 тис грн. Кошти у бюджеті на це закладені, але їх можна перераховувати лише на рахунок конкретного будинку, який мають обслуговувати або Міськкомунсервіс, або спеціально створене ОСББ.“Втім, мешканці цього будинку так і не встигли вирішити, якого управителя собі хочуть. А без цього було неможливо розробити кошторис та затвердити його на сесії міськради. Тепер ці питання доведеться розв’язувати в екстреному порядку”, — зазначається в повідомленні.

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