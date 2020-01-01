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Курс валют у Луцьку на 1 липня

Курс валют у Луцьку на 1 липня
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.520, а продаж – 26.775.

Євро при купівлі становить – 29.532, продажу – 30.064.

Курс російського рубля: купівля – 0,331, продаж – 0,384.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 5.902, продаж – 6.778.

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Теги: курс, гроші, валюта, Луцьк
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