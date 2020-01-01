В Україні – 664 випадки коронавірусу за останню добу, з них на Волині – 59





Про це йшлося під час брифінгу міністра охорони здоров'я України Максима Степанова.



Станом на 1 липня в Україні загалом зафіксували 44 998 випадків коронавірусної інфекції, з них 1173 летальні, 19 548 пацієнтів одужало. Загалом проведено 666147 тестувань методом ПЛР.



За інформацією МОЗ, у Волинській області за попередню добу зафіксували 59 нових випадків COVID-19. Загальна кількість хворих станом на 1 липня в області - 2427 випадків.



За даними Центру громадського здоров'я, на Волині одужали 717 людей.

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