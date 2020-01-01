У доньки померлого волонтера з Луцька – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань

На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.1 липня святкує 13-ий день народження. Життя татуся Соломії обірвалося більше як рік тому. Батько дівчинки Гураль Ігор був активним учасником Революції Гідності, перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на Схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох діточок.Соломія завжди була татусевою донечкою, тому, як і всю родину, ця непоправна втрата її дуже підкосила. До слова, закінчила Соломія 8 клас луцької школи №9. Серед улюблених предметів у неї – біологія, хімія та мови. Займалась бісероплетінням.Серед інших занять, ще Соломію цікавить кулінарія та випікання смачненьких тістечок та тортиків. А ще велике захоплення викликає фотографія. Соломії подобається і фотографувати і самій позувати перед камерою. Тому наразі вона активно вичитує цікаві моменти які їй допоможу зробити гарні знімки.Мама Ірина розповідає, що донечка намагається допомагати їй і по дому, і на кухні, і за меншою сестричкою пригляне. Ірина працює медсестрою в перинатальному центрі і старається приділити діткам максимум часу, проте частину домашніх обов’язків довелося делегувати дітям. Взагалі, горе сильно скріпило родину і дітки намагаються підтримувати Ірину, хто чим може. Соломія завжди намагається допомогти мамі. Але своїм улюбленим заняттям по дому дівчина називає приготування їжі на кухні. Отож, дівчинка буде рада отримати будь-який подарунок-сюрприз, і не проти листів та вітальних листівок.Зробити сюрприз Соломійці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.ПРИВАТБАНК 4731 2191 0576 4272 – Гураль Ірина.Інформація для благодійників: Гураль Соломія - 13 років (01.02.2007). м. Луцьк Зріст: 152-154; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 36-37.