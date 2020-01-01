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У доньки померлого волонтера з Луцька – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань

У доньки померлого волонтера з Луцька – день народження: небайдужих просять долучитись до вітань
На Волині триває реалізація проєкту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

1 липня святкує 13-ий день народження Соломія Гураль. Життя татуся Соломії обірвалося більше як рік тому. Батько дівчинки Гураль Ігор був активним учасником Революції Гідності, перебуваючи у Луцьку, він волонтерив разом із однодумцями. Дуже шкодував, що за станом здоров’я його не могли взяти в АТО, але разом із хлопцями неодноразово возив допомогу на Схід. У той же час очолював громадську організацію «Ветеранська спілка політв’язнів та репресованих» у Луцьку, підтримував патріотичні рухи. На жаль, важка хвороба скосила молодого чоловіка. І 16 вересня 2018 року у 35-річному віці він відійшов у кращий світ, залишивши дружину, маму та трьох діточок.

Соломія завжди була татусевою донечкою, тому, як і всю родину, ця непоправна втрата її дуже підкосила. До слова, закінчила Соломія 8 клас луцької школи №9. Серед улюблених предметів у неї – біологія, хімія та мови. Займалась бісероплетінням.

Серед інших занять, ще Соломію цікавить кулінарія та випікання смачненьких тістечок та тортиків. А ще велике захоплення викликає фотографія. Соломії подобається і фотографувати і самій позувати перед камерою. Тому наразі вона активно вичитує цікаві моменти які їй допоможу зробити гарні знімки.

Мама Ірина розповідає, що донечка намагається допомагати їй і по дому, і на кухні, і за меншою сестричкою пригляне. Ірина працює медсестрою в перинатальному центрі і старається приділити діткам максимум часу, проте частину домашніх обов’язків довелося делегувати дітям. Взагалі, горе сильно скріпило родину і дітки намагаються підтримувати Ірину, хто чим може. Соломія завжди намагається допомогти мамі. Але своїм улюбленим заняттям по дому дівчина називає приготування їжі на кухні. Отож, дівчинка буде рада отримати будь-який подарунок-сюрприз, і не проти листів та вітальних листівок.

Зробити сюрприз Соломійці може кожен, привітавши її з днем народження на свій розсуд. Контактний номер: 0509734484 та 0989481450.

Фінансово підтримати родину:
ПРИВАТБАНК 4731 2191 0576 4272 – Гураль Ірина.
Інформація для благодійників: Гураль Соломія - 13 років (01.02.2007). м. Луцьк Зріст: 152-154; Розмір одягу: S; Розмір взуття: 36-37.

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Теги: діти небесного легіону, волонтери, свято, день народження
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