У місті на Волині обікрали церкву
Сьогодні, 09:32
Злодій вдерся до храму апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви, що на вулиці Коте Шилокадзе у Рожищі.
Крадіжка сталась у ніч на 30 червня. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась.
З храму винесли різне церковне начиння. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
До слова, пів року тому цей храм у Рожищі вже обкрадали.
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Крадіжка сталась у ніч на 30 червня. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась.
З храму винесли різне церковне начиння. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.
До слова, пів року тому цей храм у Рожищі вже обкрадали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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