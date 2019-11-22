У місті на Волині обікрали церкву





Крадіжка сталась у ніч на 30 червня. Про це Сергій Поторась.



З храму винесли різне церковне начиння. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.



До слова, пів року тому цей храм у Рожищі вже обкрадали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Злодій вдерся до храму апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви, що на вулиці Коте Шилокадзе у Рожищі.Крадіжка сталась у ніч на 30 червня. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліціїЗ храму винесли різне церковне начиння. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.До слова, пів року тому цей храм у Рожищі вже обкрадали.

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