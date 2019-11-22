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У місті на Волині обікрали церкву

У місті на Волині обікрали церкву
Злодій вдерся до храму апостола Івана Богослова Української греко-католицької церкви, що на вулиці Коте Шилокадзе у Рожищі.

Крадіжка сталась у ніч на 30 червня. Про це Район.Рожище повідомив начальник Рожищенського відділення поліції Сергій Поторась.

З храму винесли різне церковне начиння. Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Триває слідство.

До слова, пів року тому цей храм у Рожищі вже обкрадали.

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Теги: храм, крадіжка, Рожище
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