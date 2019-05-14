З 1 липня Україна скасовує пільги на ввезення електрокарів





Верховна Рада України від 4-го червня ухвалила законопроєкт “Про митний тариф”, яким передбачено зміну класифікації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, - пише



Ним скасовується норма щодо відміни ПДВ (20%) на ввезення електромобілів до України.



Відтепер, класифікація таких авто буде відбуватися не за окремим кодом (8703 90 10 10), а за кодами для нових (8703 80 10 10) та старих (8703 80 90 10) автомобілів, що зробить неможливим подальше використання пільги зі звільнення від сплати ПДВ.



Зазначаають, що перед цим власників електроавтівок звільнили від ПДВ та мита до 31-го грудня 2022 року. Акцизний податок розраховувався відповідно до ємності акумулятора і становив 1 євро за кіловат. Навіть для електромобілів з ємними батареями це була символічна сума (30-150 євро).



Митний тариф містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України та які систематизовані відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.



У власників електромобілів, які приїжджають до України після 1 липня, є два варіанти дій: змиритися і заплатити ПДВ (але відсудити його навряд чи вийде), або почекати, поки парламентарії ухвалять новий закон з урахуванням правок.



Чекати теж невигідно, адже автомобіль до розмитнення перебуває в порту (90% електромобілів йдуть з США), де стоянка дуже дорога. І якщо ухвалення правок затягнеться, то ця плата може перевищити вартість ПДВ.



Подібний крок може призвести до подорожчання електрокарів на 20-25% та підірвати ринок цього сегменту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від 1-го липня в Україні скасовують пільги для розмитнення електромобілів.Верховна Рада України від 4-го червня ухвалила законопроєкт “Про митний тариф”, яким передбачено зміну класифікації транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами, - пише ТСН Ним скасовується норма щодо відміни ПДВ (20%) на ввезення електромобілів до України.Відтепер, класифікація таких авто буде відбуватися не за окремим кодом (8703 90 10 10), а за кодами для нових (8703 80 10 10) та старих (8703 80 90 10) автомобілів, що зробить неможливим подальше використання пільги зі звільнення від сплати ПДВ.Зазначаають, що перед цим власників електроавтівок звільнили від ПДВ та мита до 31-го грудня 2022 року. Акцизний податок розраховувався відповідно до ємності акумулятора і становив 1 євро за кіловат. Навіть для електромобілів з ємними батареями це була символічна сума (30-150 євро).Митний тариф містить перелік ставок загальнодержавного податку - ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію України та які систематизовані відповідно до української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.У власників електромобілів, які приїжджають до України після 1 липня, є два варіанти дій: змиритися і заплатити ПДВ (але відсудити його навряд чи вийде), або почекати, поки парламентарії ухвалять новий закон з урахуванням правок.Чекати теж невигідно, адже автомобіль до розмитнення перебуває в порту (90% електромобілів йдуть з США), де стоянка дуже дорога. І якщо ухвалення правок затягнеться, то ця плата може перевищити вартість ПДВ.Подібний крок може призвести до подорожчання електрокарів на 20-25% та підірвати ринок цього сегменту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію