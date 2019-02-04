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У ще одному районі Волині посилили карантин

У ще одному районі Волині посилили карантин
У Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.

Таке рішення прийняли на засіданні місцевої регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася учора, 30 червня, повідомляє Любешівська РДА.

Із урахуванням епідемічної ситуації в районі для посилення протиепідемічних заходів комісія прийняла рішення:

1) заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;

2) обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години;

3) вжити заходів щодо обмеження роботи усіх закладів на території Ветлівського старостинського округу;

4) провести дезінфікуючі заходи в місцях масового скупчення людей, місцях виявлення вогнищ інфекції, місцях проживання хворих, на дорогах та вулицях села Ветли;

5) посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання карантинних заходів в місцях масового скупчення людей, здійснювати контроль за дотриманням карантинних заходів.

Нагадаємо, раніше на Ратнівщині вирішили вжити більш жорстких карантинних заходів.

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Теги: карантин, Любешів, РДА
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