У ще одному районі Волині посилили карантин





Таке рішення прийняли на засіданні місцевої регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася учора, 30 червня, повідомляє



Із урахуванням епідемічної ситуації в районі для посилення протиепідемічних заходів комісія прийняла рішення:



1) заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;



2) обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години;



3) вжити заходів щодо обмеження роботи усіх закладів на території Ветлівського старостинського округу;



4) провести дезінфікуючі заходи в місцях масового скупчення людей, місцях виявлення вогнищ інфекції, місцях проживання хворих, на дорогах та вулицях села Ветли;



5) посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання карантинних заходів в місцях масового скупчення людей, здійснювати контроль за дотриманням карантинних заходів.



Нагадаємо, раніше на Ратнівщині вирішили вжити більш жорстких карантинних заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.Таке рішення прийняли на засіданні місцевої регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, що відбулася учора, 30 червня, повідомляє Любешівська РДА Із урахуванням епідемічної ситуації в районі для посилення протиепідемічних заходів комісія прийняла рішення:1) заборонити проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше ніж 10 осіб;2) обмежити час роботи закладів громадського харчування та закладів розважальної діяльності до 22 години;3) вжити заходів щодо обмеження роботи усіх закладів на території Ветлівського старостинського округу;4) провести дезінфікуючі заходи в місцях масового скупчення людей, місцях виявлення вогнищ інфекції, місцях проживання хворих, на дорогах та вулицях села Ветли;5) посилити роз’яснювальну роботу серед населення щодо необхідності дотримання карантинних заходів в місцях масового скупчення людей, здійснювати контроль за дотриманням карантинних заходів.Нагадаємо, раніше на Ратнівщині вирішили

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