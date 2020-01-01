Молодь кличуть на автомобільний квест вечірнім Ковелем





Про це йдеться на сайті



Аби взяти участь необхідно зареєструватись за посиланням:



Основні правила гри:



- збери команду із 2-4 учасників та приїжджайте на авто;

- обери назву та капітана команди;

- водій автомобіля - обов'язково особа, що досягла 18 років;

- учасники - від 14 років (максимальний вік необмежений).



Командам необхідно мати з собою:



- смартфон з підключенням до інтернету (для отримання завдань під час гри);

- ліхтарик для кожного, ручка та блокнот;

- GPS навігатор або карта Ковеля;

- маска медична (може бути виготовлена самостійно) та рукавички, антисептик;



Відповідальність за безпеку на дорозі, життя та здоров'я учасників квесту несе водій особисто.



Заборонено:



- до та під час гри вживати будь-які алкогольні напої;

- порушувати правила дорожнього руху.

- якщо буде зафіксовано подібні ситуації – команду дискваліфікують з гри.



Реєстрація відкрита до 2 липня 21.00 год.



У квесті на учасників чекають найрізноманітніші завдання від організаторів МЦ "Місто ідей" та партнерів заходу.



Командам доведеться трішки пошукати і добряче подумати, розв’язати декілька ребусів, скласти до купи ланцюжки з кодів, пофотографуватись, познайомитись з новими методами шифрування, а також ближче познайомитися з вулицями і історією міста Ковеля.



Переможці отримають призи:



І місце: 500 грн від партнера автоквесту Автомийки LuxWash Kovel та набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";



II місце: набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";



ІІІ місце: приз-сюрприз від МЦ "Місто ідей".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вперше у Ковелі організовують автомобільний квест вечірнім містом.Про це йдеться на сайті Ковельської міськради Аби взяти участь необхідно зареєструватись за посиланням: forms.gle/XbVbsN54V2EzSHrv6. - збери команду із 2-4 учасників та приїжджайте на авто;- обери назву та капітана команди;- водій автомобіля - обов'язково особа, що досягла 18 років;- учасники - від 14 років (максимальний вік необмежений).- смартфон з підключенням до інтернету (для отримання завдань під час гри);- ліхтарик для кожного, ручка та блокнот;- GPS навігатор або карта Ковеля;- маска медична (може бути виготовлена самостійно) та рукавички, антисептик;Відповідальність за безпеку на дорозі, життя та здоров'я учасників квесту несе водій особисто.- до та під час гри вживати будь-які алкогольні напої;- порушувати правила дорожнього руху.- якщо буде зафіксовано подібні ситуації – команду дискваліфікують з гри.Реєстрація відкрита до 2 липня 21.00 год.У квесті на учасників чекають найрізноманітніші завдання від організаторів МЦ "Місто ідей" та партнерів заходу.Командам доведеться трішки пошукати і добряче подумати, розв’язати декілька ребусів, скласти до купи ланцюжки з кодів, пофотографуватись, познайомитись з новими методами шифрування, а також ближче познайомитися з вулицями і історією міста Ковеля.І місце: 500 грн від партнера автоквесту Автомийки LuxWash Kovel та набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";II місце: набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";ІІІ місце: приз-сюрприз від МЦ "Місто ідей".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію