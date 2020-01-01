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Молодь кличуть на автомобільний квест вечірнім Ковелем

Молодь кличуть на автомобільний квест вечірнім Ковелем
Вперше у Ковелі організовують автомобільний квест вечірнім містом.

Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.

Аби взяти участь необхідно зареєструватись за посиланням: forms.gle/XbVbsN54V2EzSHrv6.

Основні правила гри:

- збери команду із 2-4 учасників та приїжджайте на авто;
- обери назву та капітана команди;
- водій автомобіля - обов'язково особа, що досягла 18 років;
- учасники - від 14 років (максимальний вік необмежений).

Командам необхідно мати з собою:

- смартфон з підключенням до інтернету (для отримання завдань під час гри);
- ліхтарик для кожного, ручка та блокнот;
- GPS навігатор або карта Ковеля;
- маска медична (може бути виготовлена самостійно) та рукавички, антисептик;

Відповідальність за безпеку на дорозі, життя та здоров'я учасників квесту несе водій особисто.

Заборонено:

- до та під час гри вживати будь-які алкогольні напої;
- порушувати правила дорожнього руху.
- якщо буде зафіксовано подібні ситуації – команду дискваліфікують з гри.

Реєстрація відкрита до 2 липня 21.00 год.

У квесті на учасників чекають найрізноманітніші завдання від організаторів МЦ "Місто ідей" та партнерів заходу.

Командам доведеться трішки пошукати і добряче подумати, розв’язати декілька ребусів, скласти до купи ланцюжки з кодів, пофотографуватись, познайомитись з новими методами шифрування, а також ближче познайомитися з вулицями і історією міста Ковеля.

Переможці отримають призи:

І місце: 500 грн від партнера автоквесту Автомийки LuxWash Kovel та набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";

II місце: набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";

ІІІ місце: приз-сюрприз від МЦ "Місто ідей".


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Теги: автомобільний квест, Ковель
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