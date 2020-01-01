Молодь кличуть на автомобільний квест вечірнім Ковелем
Сьогодні, 20:12
Вперше у Ковелі організовують автомобільний квест вечірнім містом.
Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Аби взяти участь необхідно зареєструватись за посиланням: forms.gle/XbVbsN54V2EzSHrv6.
Основні правила гри:
- збери команду із 2-4 учасників та приїжджайте на авто;
- обери назву та капітана команди;
- водій автомобіля - обов'язково особа, що досягла 18 років;
- учасники - від 14 років (максимальний вік необмежений).
Командам необхідно мати з собою:
- смартфон з підключенням до інтернету (для отримання завдань під час гри);
- ліхтарик для кожного, ручка та блокнот;
- GPS навігатор або карта Ковеля;
- маска медична (може бути виготовлена самостійно) та рукавички, антисептик;
Відповідальність за безпеку на дорозі, життя та здоров'я учасників квесту несе водій особисто.
Заборонено:
- до та під час гри вживати будь-які алкогольні напої;
- порушувати правила дорожнього руху.
- якщо буде зафіксовано подібні ситуації – команду дискваліфікують з гри.
Реєстрація відкрита до 2 липня 21.00 год.
У квесті на учасників чекають найрізноманітніші завдання від організаторів МЦ "Місто ідей" та партнерів заходу.
Командам доведеться трішки пошукати і добряче подумати, розв’язати декілька ребусів, скласти до купи ланцюжки з кодів, пофотографуватись, познайомитись з новими методами шифрування, а також ближче познайомитися з вулицями і історією міста Ковеля.
Переможці отримають призи:
І місце: 500 грн від партнера автоквесту Автомийки LuxWash Kovel та набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";
II місце: набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";
ІІІ місце: приз-сюрприз від МЦ "Місто ідей".
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Про це йдеться на сайті Ковельської міськради.
Аби взяти участь необхідно зареєструватись за посиланням: forms.gle/XbVbsN54V2EzSHrv6.
Основні правила гри:
- збери команду із 2-4 учасників та приїжджайте на авто;
- обери назву та капітана команди;
- водій автомобіля - обов'язково особа, що досягла 18 років;
- учасники - від 14 років (максимальний вік необмежений).
Командам необхідно мати з собою:
- смартфон з підключенням до інтернету (для отримання завдань під час гри);
- ліхтарик для кожного, ручка та блокнот;
- GPS навігатор або карта Ковеля;
- маска медична (може бути виготовлена самостійно) та рукавички, антисептик;
Відповідальність за безпеку на дорозі, життя та здоров'я учасників квесту несе водій особисто.
Заборонено:
- до та під час гри вживати будь-які алкогольні напої;
- порушувати правила дорожнього руху.
- якщо буде зафіксовано подібні ситуації – команду дискваліфікують з гри.
Реєстрація відкрита до 2 липня 21.00 год.
У квесті на учасників чекають найрізноманітніші завдання від організаторів МЦ "Місто ідей" та партнерів заходу.
Командам доведеться трішки пошукати і добряче подумати, розв’язати декілька ребусів, скласти до купи ланцюжки з кодів, пофотографуватись, познайомитись з новими методами шифрування, а також ближче познайомитися з вулицями і історією міста Ковеля.
Переможці отримають призи:
І місце: 500 грн від партнера автоквесту Автомийки LuxWash Kovel та набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";
II місце: набір для комфортної подорожі від МЦ "Місто ідей";
ІІІ місце: приз-сюрприз від МЦ "Місто ідей".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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