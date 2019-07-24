Доньки просять волинян допомогти зібрати гроші на лікування для мами





Про це написала її донька на своїй сторінці у facebook, - інформує



«Ми, дочки, Оксана Хавень та Ольга Аліпіна, просимо фінансової допомоги у небайдужих людей для нашої мами Людмили Денисівни Литвинець, 1955 року народження, жительки села Текля Старовижівського району», – звертаються в дописі.



Діагноз: Множинне MTS враження головного мозку обох гемісфер з перифокальним набряком. Призначили променеву терапію, вартість якої є непід'ємною для родини.



«Мама 40 років пропрацювала в школі вчителем, сіючи зерна знань учням, і, можливо, хтось має змогу допомогти, благаємо не будьте байдужими, Господь поверне сторицею за вашу доброту. Щиро віримо і надіємось, що разом з вами допоможемо продовжити життя нашій рідній людині», – йдеться в дописі.



Номер картки: Приватбанк 5168 7450 1021 4812 Хавень Оксана Миколаївна (донька).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителька Старовижівського району потребує допомоги небайдужих.Про це написала її донька на своїй сторінці у facebook, - інформує Район.Стара Вижівка. «Ми, дочки,та, просимо фінансової допомоги у небайдужих людей для нашої мами, 1955 року народження, жительки села Текля Старовижівського району», – звертаються в дописі.Діагноз: Множинне MTS враження головного мозку обох гемісфер з перифокальним набряком. Призначили променеву терапію, вартість якої є непід'ємною для родини.«Мама 40 років пропрацювала в школі вчителем, сіючи зерна знань учням, і, можливо, хтось має змогу допомогти, благаємо не будьте байдужими, Господь поверне сторицею за вашу доброту. Щиро віримо і надіємось, що разом з вами допоможемо продовжити життя нашій рідній людині», – йдеться в дописі.

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