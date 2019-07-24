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Доньки просять волинян допомогти зібрати гроші на лікування для мами

Доньки просять волинян допомогти зібрати гроші на лікування для мами
Жителька Старовижівського району потребує допомоги небайдужих.

Про це написала її донька на своїй сторінці у facebook, - інформує Район.Стара Вижівка.

«Ми, дочки, Оксана Хавень та Ольга Аліпіна, просимо фінансової допомоги у небайдужих людей для нашої мами Людмили Денисівни Литвинець, 1955 року народження, жительки села Текля Старовижівського району», – звертаються в дописі.

Діагноз: Множинне MTS враження головного мозку обох гемісфер з перифокальним набряком. Призначили променеву терапію, вартість якої є непід'ємною для родини.

«Мама 40 років пропрацювала в школі вчителем, сіючи зерна знань учням, і, можливо, хтось має змогу допомогти, благаємо не будьте байдужими, Господь поверне сторицею за вашу доброту. Щиро віримо і надіємось, що разом з вами допоможемо продовжити життя нашій рідній людині», – йдеться в дописі.

Номер картки: Приватбанк 5168 7450 1021 4812 Хавень Оксана Миколаївна (донька).

Доньки просять волинян допомогти зібрати гроші на лікування для мами

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Теги: допомога, жінка, вчитель, Людмила Литвинець
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