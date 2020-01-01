Головний тренер луцької «Волині», який захворів на коронавірус, розповів про свій стан

Андрій Тлумак, який нещодавно здав



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"Я вже в четвертий раз здав тест, чекаю його результати. Зізнаюся, три дня відчував себе погано, було важко. Але зараз, слава Богу, вже краще, йду на поправку. Але як і раніше перебуваю в самоізоляції. Думаю, ще тиждень точно не зможу брати участь в тренувальному процесі команди", - зазначив Тлумак.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Волині"

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