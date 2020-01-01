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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Головний тренер луцької «Волині», який захворів на коронавірус, розповів про свій стан

Головний тренер луцької «Волині», який захворів на коронавірус, розповів про свій стан
Головний тренер луцької "Волині" Андрій Тлумак, який нещодавно здав позитивний тест на коронавірус, розповів про свій стан.

Про це інформує UA.Футбол.

"Я вже в четвертий раз здав тест, чекаю його результати. Зізнаюся, три дня відчував себе погано, було важко. Але зараз, слава Богу, вже краще, йду на поправку. Але як і раніше перебуваю в самоізоляції. Думаю, ще тиждень точно не зможу брати участь в тренувальному процесі команди", - зазначив Тлумак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у "Волині" коронавірусом заразилися два члени тренерського штабу.

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Теги: Андрій Тлумак, коронавірус
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