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Де на Волині не буде світла 2 липня: перелік адрес

Де на Волині не буде світла 2 липня: перелік адрес
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».

Володимир-Волинський район

1. КТП-418 з 9:00-17:00. с. Заріччя, вул.: Озерна, Набережна.

2. ПЛ-10кВ Л-36-02 з 9:00-17:00. с. Яковичі, Бобичі, Березовичі.

Горохівський район

1. ПЛ-0,4кВ від КТП-358 з 9.00-17.00. Церква, с. Смолява: вул. Лугова, вул. Кути, вул. Лесі Українки.

Камінь-Каширський район

1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЗТП-369 до ЗТП-278 та ПЛ-10 кВ Л-59-05 від ЛР-6 до ЗТП-278 з 09:00 - 17:00. с. Осівці: школа(стара), бібліотека, магазин, молитовний будинок ЄХБ, Українська Православна церква Параскеви, с. Залазько –медпункт, КТПО -371,(ВОЛИНЬГАЗ) катодний захист с. Раків Ліс: вул. Шевченка вул. Залісся, вул. Тиха, с. Залазько-повністю, с. Осівці вул. Молодіжна, вул. Центральна, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Денисівка,район «Филониха», c.Грудки початок села вул. Любешівська, вул. Шевченка, м. Камінь-Каширський масив «Журавлина», масив «Грушка».

Ківерцівський район

1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 09:00-17:00. ФОП Данилевська С.Ю. - магазин, ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск, ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск, ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівка, вул. Незалежності.

2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00-17:00. ФОП Гнатюк Т.Д. - магазин
ФОП Журба - магазин, м.Ківерці, вул. Паркова, буд. 8, 10, 14, 25-45, 49, 51, 53 вул. Дорошенка, буд.1-4, пров. Дорошенка, буд. 1-9, вул. Міцкевича, буд. 1-16, вул. Ціолковського,буд.1-15, 16, вул. Ломоносова,буд.1-13, пров. Миру.

3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-203. 09:00-16:00. с. Грем’яче вул. Перемоги, 1-23, вул. Миру,16,17,19.

Локачинський район

1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-64. 9:00 – 17:00. с. Шельвів вул. Першотравнева.

2. КТП-53. 9:00 - 17:00. с. Холопичі вул. Поліщука, вул. Центральна, вул. Тиха.

3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-180. 9:00 -17:00. с. Привітне вул. 1 Травня.

місто Луцьк

1. ПЛ-10кВ Л-31-05 ТП-139. 10:00-17:00. «ВМД», ФОП «Ольховий», Агрохімлабораторія, Автомайстерня, ВКФ, П-ць Серватович вул. Мамсурова 1-7, 2-8.

Луцький район

1. ПЛ-10 Л-31-05 до ЛР-234. 10:00-17:00. ТзОВ «Панхім», Луцький райавтодор, ПВП «Едгард», ФОП Калінін, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк, ЮПІДЖІ – АЗС, СГПП «Дружба» - буд.майданчик, Житлові масиви: Веселковий, Надстир’я, Липневий, Світлий, Промінь-2015, с. Рованці, вул. Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, пров. Каштановий, Оксамитовий.

Любомльський та Шацький райони

1. ЩТП-553 ПЛ 0.4кв. 9:00-17:00. Магазин, с.Гуща.

2. КТП-338. 9:00-17:00. с. Мельники вул. Озерна(17 вересня).

Маневицький район

1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432. 10:00-17:00. с. Галузія.

місто Нововолинськ

1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14. 9:00-17:00.УЖК №1, м-н «Люкс», м. Нововолинськ, вул. Соборна 13-49, Грушевського 20-65, Кисіля 14-24
І провулок 1-2, ІІ провулок 2, Толстого 1, Лермонтова 1-2, Самчука 1, Ломоносова 13-15,

2. ПЛ-0.4кВ Л-5 від ТП-15. 9:00-17:00. м. Нововолинськ вул. Сковороди 1-9,13-19,2-20, Мічуріна 1-1а-23, пр. Мирний.

Рожищенський район

1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18. 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ., с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.

2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323. 9:00-17:00. с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с.Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.

3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234. 9:00-17:00. с. Бортяхівка клуб, ФАП., с.Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.

4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440. 9:00-17:00. с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.

5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223. 9:00-17:00. с. Березолуки овочесховища.

6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303. 9:00-17:00. с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.

7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291. 9:00-17:00. с. Залісці школа, дитячий садок.

8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206. 9:00-17:00. с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.

9. ПЛ-0,4 кВ КТП-130. 9:00-17:00. с. Копачівка конюшня, артсвердловина, кіоски, піцерія, КНС, АТС, спортзал, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка, вул. Рожищенська, Ювілейна.

10. ПЛ-0,4 кВ КТП-433. 9:00-17:00. с. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.

11. ПЛ-0,4 кВ КТП-343. 9:00-17:00. с. Носачевичі репродуктор, КНС.

Турійський район

1. ПЛ-10 кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330, КТП-268, КТП-269, КТП-140, КТП-330. 10:00-16:30. ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова, Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар, с.Ставки.

2. ПЛ-0,4 кВ, КТП-189 Л-1,2. 10:00-16:30. СВК «Дружба» - бригада с.Нири


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Теги: Світло, Волинь, Луцьк, відключення
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