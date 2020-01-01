Де на Волині не буде світла 2 липня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 2 липня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. КТП-418 з 9:00-17:00. с. Заріччя, вул.: Озерна, Набережна.2. ПЛ-10кВ Л-36-02 з 9:00-17:00. с. Яковичі, Бобичі, Березовичі.1. ПЛ-0,4кВ від КТП-358 з 9.00-17.00. Церква, с. Смолява: вул. Лугова, вул. Кути, вул. Лесі Українки.1. ПЛ-10 кВ Л-59-04 від ЗТП-369 до ЗТП-278 та ПЛ-10 кВ Л-59-05 від ЛР-6 до ЗТП-278 з 09:00 - 17:00. с. Осівці: школа(стара), бібліотека, магазин, молитовний будинок ЄХБ, Українська Православна церква Параскеви, с. Залазько –медпункт, КТПО -371,(ВОЛИНЬГАЗ) катодний захист с. Раків Ліс: вул. Шевченка вул. Залісся, вул. Тиха, с. Залазько-повністю, с. Осівці вул. Молодіжна, вул. Центральна, вул. Лесі Українки, вул. Шевченка, вул. Денисівка,район «Филониха», c.Грудки початок села вул. Любешівська, вул. Шевченка, м. Камінь-Каширський масив «Журавлина», масив «Грушка».1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-311 09:00-17:00. ФОП Данилевська С.Ю. - магазин, ФОП Дуб В.П. - торговий кіоск, ФОП Ліщук П.Д. - торговий кіоск, ФОП Кардаш О.В. - торговий кіоск с.Карпилівка, вул. Незалежності.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-37 09:00-17:00. ФОП Гнатюк Т.Д. - магазинФОП Журба - магазин, м.Ківерці, вул. Паркова, буд. 8, 10, 14, 25-45, 49, 51, 53 вул. Дорошенка, буд.1-4, пров. Дорошенка, буд. 1-9, вул. Міцкевича, буд. 1-16, вул. Ціолковського,буд.1-15, 16, вул. Ломоносова,буд.1-13, пров. Миру.3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-203. 09:00-16:00. с. Грем’яче вул. Перемоги, 1-23, вул. Миру,16,17,19.Локачинський район1. ПЛ-0,4 кВ Л-1 від КТП-64. 9:00 – 17:00. с. Шельвів вул. Першотравнева.2. КТП-53. 9:00 - 17:00. с. Холопичі вул. Поліщука, вул. Центральна, вул. Тиха.3. ПЛ-0,4 кВ Л-3 від КТП-180. 9:00 -17:00. с. Привітне вул. 1 Травня.1. ПЛ-10кВ Л-31-05 ТП-139. 10:00-17:00. «ВМД», ФОП «Ольховий», Агрохімлабораторія, Автомайстерня, ВКФ, П-ць Серватович вул. Мамсурова 1-7, 2-8.1. ПЛ-10 Л-31-05 до ЛР-234. 10:00-17:00. ТзОВ «Панхім», Луцький райавтодор, ПВП «Едгард», ФОП Калінін, ФОП Лучицький, ФОП Панасюк, ЮПІДЖІ – АЗС, СГПП «Дружба» - буд.майданчик, Житлові масиви: Веселковий, Надстир’я, Липневий, Світлий, Промінь-2015, с. Рованці, вул. Енергетична, Хутірська, Спокійна, Жасмінова, Новоукраїнська, пров. Каштановий, Оксамитовий.1. ЩТП-553 ПЛ 0.4кв. 9:00-17:00. Магазин, с.Гуща.2. КТП-338. 9:00-17:00. с. Мельники вул. Озерна(17 вересня).1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-432. 10:00-17:00. с. Галузія.1. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-7 ТП-14. 9:00-17:00.УЖК №1, м-н «Люкс», м. Нововолинськ, вул. Соборна 13-49, Грушевського 20-65, Кисіля 14-24І провулок 1-2, ІІ провулок 2, Толстого 1, Лермонтова 1-2, Самчука 1, Ломоносова 13-15,2. ПЛ-0.4кВ Л-5 від ТП-15. 9:00-17:00. м. Нововолинськ вул. Сковороди 1-9,13-19,2-20, Мічуріна 1-1а-23, пр. Мирний.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-18. 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська церква, ППМ., с.Рудка-Козинська вул.Тиха, Молодіжна.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-323. 9:00-17:00. с. Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с.Навіз, вул. 1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-234. 9:00-17:00. с. Бортяхівка клуб, ФАП., с.Бортяхівка вул. Комсомольська, Тиха, Шкільна.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-440. 9:00-17:00. с.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-223. 9:00-17:00. с. Березолуки овочесховища.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-303. 9:00-17:00. с. Олешковичі ФАП, молитовний дім, с.Олешковичі вул.8 Березня, Червоноармійська, Набережна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-291. 9:00-17:00. с. Залісці школа, дитячий садок.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-206. 9:00-17:00. с. Ворончин вул. Озерна, Шевченка.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-130. 9:00-17:00. с. Копачівка конюшня, артсвердловина, кіоски, піцерія, КНС, АТС, спортзал, церква, клуб, школа, станція. с.Копачівка, вул. Рожищенська, Ювілейна.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-433. 9:00-17:00. с. Копачівка вул. Рожищенська, Кар’єрна, Садова, 51-67,44-46.11. ПЛ-0,4 кВ КТП-343. 9:00-17:00. с. Носачевичі репродуктор, КНС.1. ПЛ-10 кВ Л-42-04 від ПС до КТП-330, КТП-268, КТП-269, КТП-140, КТП-330. 10:00-16:30. ФГ «Новий світанок» - бригада, школа, дит.садок, майстерня, пошта, церква,ФАП, ТРСТ – магазин, ФОП Агафонова, Романюк - магазин, церква, МТС, Київстар, с.Ставки.2. ПЛ-0,4 кВ, КТП-189 Л-1,2. 10:00-16:30. СВК «Дружба» - бригада с.Нири