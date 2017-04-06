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Судитимуть посадовців ДСНС у Волинській області, яких впіймали на хабарі

Судитимуть посадовців ДСНС у Волинській області, яких впіймали на хабарі
Двох посадовців Управління ДСНС у Волинській області судитимуть за хабар.

Слідство вважає, що заступник начальника Управління та заступник начальника Аварійно-ремонтного загону УДСНС у Волинській області (як пособник) вимагали та одержали 1000 літрів дизельного палива за безперешкодне погодження документів задля роботи АЗС та невтручання у діяльність підприємства, - інформує прокуратура Волинської області.

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Їх обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (покарання - від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна).

Далі – слово за судом.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Судитимуть посадовців ДСНС у Волинській області, яких впіймали на хабарі
Судитимуть посадовців ДСНС у Волинській області, яких впіймали на хабарі
Судитимуть посадовців ДСНС у Волинській області, яких впіймали на хабарі


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Теги: хабар, корупція, Волинь, посадовці
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