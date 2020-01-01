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Польща відновила авіасполучення з Україною

Польща відновила авіасполучення з Україною
Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Літак Airbus A320 компанії Wizz Air в середу вранці вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена і о 9:39 прибув в київський аеропорт "Жуляни".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава і очікується прибуття літака з Кракова.

Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів в Польщу не стосується країн ЄС (за винятком Швеції та Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.


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Теги: Польща, Україна, авіасполучення
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