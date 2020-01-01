Польща відновила авіасполучення з Україною





Про це повідомляє кореспондент



У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава і очікується прибуття літака з Кракова.



Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів в Польщу не стосується країн ЄС (за винятком Швеції та Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Польща з 1 липня відновила повітряне сполучення з Україною. Літак Airbus A320 компанії Wizz Air в середу вранці вилетів з варшавського аеропорту імені Шопена і о 9:39 прибув в київський аеропорт "Жуляни".Про це повідомляє кореспондент Укрінформу У "Жулянах" також вже приземлився літак з Вроцлава і очікується прибуття літака з Кракова.Відновлення повітряного сполучення з Україною відбулося на основі розпорядження Ради міністрів Польщі від 30 червня. У ньому визначено, що заборона на здійснення польотів в Польщу не стосується країн ЄС (за винятком Швеції та Португалії), а також України, Чорногорії, Грузії, Японії, Канади, Албанії та Південної Кореї. Розпорядження діятиме з 1 по 14 липня.

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