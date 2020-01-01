Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів





Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, - пише



Так, Хорватія дозволяє в’їзд на територію за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.



Також можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.



У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.



Крім того, Грузія може відкрити кордони для України, у разі покращення епідеміологічної ситуації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, - пише Вголос Так, Хорватія дозволяє в’їзд на територію за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.Також можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.Крім того, Грузія може відкрити кордони для України, у разі покращення епідеміологічної ситуації.

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