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Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів

Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів
Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.

Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, - пише Вголос.

Так, Хорватія дозволяє в’їзд на територію за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.

Також можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.

У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.

Крім того, Грузія може відкрити кордони для України, у разі покращення епідеміологічної ситуації.

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Теги: туристи, кордон, країни
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