Стало відомо, які країни відкрили кордони для українських туристів
Сьогодні, 18:05
Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія відкрили свої кордони для України.
Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, - пише Вголос.
Так, Хорватія дозволяє в’їзд на територію за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.
Також можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.
У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.
Крім того, Грузія може відкрити кордони для України, у разі покращення епідеміологічної ситуації.
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Про це написав у Telegram-каналі міністр інфраструктури Владислав Криклій, - пише Вголос.
Так, Хорватія дозволяє в’їзд на територію за умови підтвердження бронювання готелю або гостьового житла.
Також можна полетіти в Єгипет, але з обов’язковим дотриманням 14-денної самоізоляції після повернення додому, бо у цій країні високий рівень інцидентності COVID-19.
У Чорногорію можна потрапити в разі наявності негативного результату ПЛР тесту на COVID-19, зробленого протягом останніх 48 годин.
Крім того, Грузія може відкрити кордони для України, у разі покращення епідеміологічної ситуації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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