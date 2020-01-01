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Із Лесиного ясена луцький майстер виготовлятиме музичні інструменти

Із Лесиного ясена луцький майстер виготовлятиме музичні інструменти
Майстер Дмитро Березюк виготовлятиме музичні інструменти з легендарного Лесиного ясена, який впав під час грози.

Про це він повідомив у коментарі для «Таблоїда Волині».

«Прокинувся зранку, дивлюсь в фейсбуці пише, що ясен впав і думаю, що класні дудки вийдуть. Ну, і можна це все увіковічити на користь людства. Кажу до Івася (мій колега), що їдемо по артефакти! Ну ми поїхали, вибрали красиві, за формою для дудок, гілки та і врізали їх. Тепер треба висушити і зробити легендарні інструменти», - зазначив чоловік.

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Нагадаємо, що 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.
Із Лесиного ясена луцький майстер виготовлятиме музичні інструменти

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Теги: Лесин ясен, Луцьк
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