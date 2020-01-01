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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня

Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева. Надійшли 2 негативні результати жителів селища. Одна особа одужала.

За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Підкормілля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.


За весь період спостереження станом на 01 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 46 жителів Любешівського району:

Любешів – 17 (9 одужало)

Люб’язь - 8 (6 одужали)

Зарудче – 8 (5 одужали)

Деревок – 4 (3 одужали)

Залізниця - 1 (одужала)

Проходи – 1 (одужала)

Дольськ – 1 (одужав)

Нові Березичі – 2

Ветли – 4.

Нагадаємо, що у Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.

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Теги: Любешів, коронавірус
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