Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня





За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Підкормілля, - йдеться на сайті





За весь період спостереження станом на 01 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 46 жителів Любешівського району:



Любешів – 17 (9 одужало)



Люб’язь - 8 (6 одужали)



Зарудче – 8 (5 одужали)



Деревок – 4 (3 одужали)



Залізниця - 1 (одужала)



Проходи – 1 (одужала)



Дольськ – 1 (одужав)



Нові Березичі – 2



Ветли – 4.



Нагадаємо, що у Любешівському районі

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева. Надійшли 2 негативні результати жителів селища. Одна особа одужала.За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Підкормілля, - йдеться на сайті Любешівської РДА. За весь період спостереження станом на 01 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 46 жителів Любешівського району:Любешів – 17 (9 одужало)Люб’язь - 8 (6 одужали)Зарудче – 8 (5 одужали)Деревок – 4 (3 одужали)Залізниця - 1 (одужала)Проходи – 1 (одужала)Дольськ – 1 (одужав)Нові Березичі – 2Ветли – 4.Нагадаємо, що у Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.

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