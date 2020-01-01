Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня
Сьогодні, 12:41
Упродовж останньої доби у Любешівському районі зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19 у жительки Любешева. Надійшли 2 негативні результати жителів селища. Одна особа одужала.
За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Підкормілля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 01 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 46 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (9 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (3 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 4.
Нагадаємо, що у Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.
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За попередню добу надійшло повідомлення про підозру на COVID-19 у жительки села Підкормілля, - йдеться на сайті Любешівської РДА.
За весь період спостереження станом на 01 липня 2020 року коронавірусна інфекція виявлена у 46 жителів Любешівського району:
Любешів – 17 (9 одужало)
Люб’язь - 8 (6 одужали)
Зарудче – 8 (5 одужали)
Деревок – 4 (3 одужали)
Залізниця - 1 (одужала)
Проходи – 1 (одужала)
Дольськ – 1 (одужав)
Нові Березичі – 2
Ветли – 4.
Нагадаємо, що у Любешівському районі вирішили посилити протиепідемічні заходи.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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