На Волині двоє неповнолітніх на мотоциклі потрапили у аварію. ФОТО





Автопригода сталася 30 червня близько 15 години, - інформує ГУНП у Волинській області.



Відомо, що 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом, рухався з міста Камінь-Каширський у напрямку села Раків Ліс. Не врахувавши дорожню обстановку, мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter, яким керував 24-річний житель районного центру.



Внаслідок аварії водій та пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.



Нараз вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двоє неповнолітніх постраждали внаслідок ДТП у Камінь-Каширському районі.Автопригода сталася 30 червня близько 15 години, - інформує ГУНП у Волинській області.Відомо, що 16-річний хлопець, керуючи мотоциклом, рухався з міста Камінь-Каширський у напрямку села Раків Ліс. Не врахувавши дорожню обстановку, мотоцикліст зіткнувся з автомобілем Volkswagen Transporter, яким керував 24-річний житель районного центру.Внаслідок аварії водій та пасажирка мотоцикла отримали тілесні ушкодження. Мотоцикліста госпіталізували до хірургічного відділення лікарні.Нараз вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

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