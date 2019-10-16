Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО
Сьогодні, 12:54
Сьогодні, 1 липня, МОН спільно з "ПриватБанком" розпочинають повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні.
Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації, посилаючись на МОН.
Кому повертають кошти?
Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.
Як отримати кошти через ПриватБанк?
Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.
Як дізнатись про отримання коштів?
Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.
Що робити, якщо немає картки ПриватБанку?
Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт, або електронну ID-картку.
Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.
Коли потрібно встигнути оформити картку?
Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.
Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?
Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки. Інструкцію щодо повернення коштів також розмістили на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. 17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації, посилаючись на МОН.
Кому повертають кошти?
Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.
Як отримати кошти через ПриватБанк?
Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.
Як дізнатись про отримання коштів?
Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.
Що робити, якщо немає картки ПриватБанку?
Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт, або електронну ID-картку.
Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.
Коли потрібно встигнути оформити картку?
Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.
Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?
Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки. Інструкцію щодо повернення коштів також розмістили на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.
Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. 17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО
Сьогодні, 12:54