Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО





Про це



Кому повертають кошти?



Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.



Як отримати кошти через ПриватБанк?



Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.



Як дізнатись про отримання коштів?



Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.



Що робити, якщо немає картки ПриватБанку?



Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт, або електронну ID-картку.



Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.



Коли потрібно встигнути оформити картку?



Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.



Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?



Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки. Інструкцію щодо повернення коштів також розмістили на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за



Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. 17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 1 липня, МОН спільно з "ПриватБанком" розпочинають повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні.Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації, посилаючись на МОН.Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт, або електронну ID-картку.Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки. Інструкцію щодо повернення коштів також розмістили на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням. Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. 17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

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