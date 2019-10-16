вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО

Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО
Сьогодні, 1 липня, МОН спільно з "ПриватБанком" розпочинають повертати учасникам пробного ЗНО кошти, сплачені раніше за участь у тестуванні.

Про це йдеться на сайті Волинської облдержадміністрації, посилаючись на МОН.

Кому повертають кошти?

Кошти повертатимуть саме тій особі, яка була зареєстрована для участі у пробному ЗНО. Ні мамі, ні батькові, а саме тим учасникам та учасницям, які були зареєстровані на тестування.

Як отримати кошти через ПриватБанк?

Необхідно мати будь-яку картку в ПриватБанку, оформлену саме на учасника/учасницю пробного ЗНО. Фінансовий телефон у ПриватБанку повинен співпадати з телефоном, вказаним під час реєстрації на пробне ЗНО як основний.

Як дізнатись про отримання коштів?

Ті учасники, які мають картку ПриватБанку, отримають SMS-повідомлення від банку про зарахування коштів на картку.

Що робити, якщо немає картки ПриватБанку?

Необхідно звернутися до будь-якого відділення ПриватБанку та оформити картку безкоштовно за 15 хвилин. Із собою потрібно мати паспорт, або електронну ID-картку.

Якщо учасник/учасниця вже є клієнтами банку, можна відкрити віртуальну картку у Приват24, не відвідуючи відділення. Неповнолітні учасники пробного ЗНО також можуть оформити картку ПриватБанку.

Коли потрібно встигнути оформити картку?

Якомога швидше. Однак якщо зараз немає змоги потрапити до банку, є час до кінця листопада – програма повернення коштів діятиме до 1 грудня 2020 року.

Що робити, якщо при реєстрації на пробне ЗНО вказано не свій телефон, а одного з батьків? Або якщо за цей час свій номер телефону змінився?

Необхідно зайти у сервіс визначення результатів на сайті УЦОЯО та змінити основний номер телефону на той, що прив’язаний до картки. Інструкцію щодо повернення коштів також розмістили на сайті ПриватБанку – з нею можна ознайомитись за посиланням.

Нагадаємо, цьогоріч у зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації учасники пробного ЗНО пройшли його вдома. 15 червня відбулось тестування з української мови та літератури, 17 червня – з усіх інших предметів. 17 червня Кабінет Міністрів ухвалив порядок повернення коштів усім учасникам пробного ЗНО. На це буде витрачено 52 млн 450 тисяч грн з фонду боротьби з хворобою COVID-19 та її наслідками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пробне ЗНО, повернення коштів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Літній «бум» на волинських озерах під час епідемії COVID-19: що кажуть в ОДА
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Їхали на виклик про насильство: у Луцьку патрульні знайшли у квартирі зброю
Сьогодні, 13:25
Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
Сьогодні, 13:15
Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО
Сьогодні, 12:54
На Волині двоє неповнолітніх на мотоциклі потрапили у аварію. ФОТО
Сьогодні, 12:48
Де у Любешівському районі виявили нові випадки COVID-19 станом на 1 липня
Сьогодні, 12:41
Схожі новини
Пробне ЗНО можна буде пройти вдома Пробне ЗНО можна буде пройти вдома
13 червень, 14:47
Уряд заборонив відкривати кінотеатри та проводити пробне ЗНО та змінив правила перетину кордону, – Максим Степанов Уряд заборонив відкривати кінотеатри та проводити пробне ЗНО та змінив правила перетину кордону, – Максим Степанов
13 червень, 11:32
В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО В Україні почалася реєстрація на пробне ЗНО
03 січень, 11:20
Повідомили, коли відбудеться пробне ЗНО Повідомили, коли відбудеться пробне ЗНО
16 жовтень, 2019, 19:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО
Сьогодні, 14:09
 0
Просять спорудити міст через Стир, який сполучить Луцьк і Рованці
Сьогодні, 14:03
 0
Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Сьогодні, 14:00
 0
Ресторація «Брама» пропонує комплексний обід у форматі «на виніс»*
Сьогодні, 13:40
 0
Призначили керівника управління Держпраці Волині
Сьогодні, 13:35
 0
Медіа
відео
1/8