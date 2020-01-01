Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
Сьогодні, 13:15
25-го червня у селі Заріччя біля Володимира-Волинського трапилася пожежа у триповерховому приміщенні колишнього ресторану.
За словами рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, пише "Буг".
Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовувалася.
Нагадаємо, над ліквідацією пожежі працювали чергові варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир-Волинський, 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська, 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, 18-ї ДПРЧ смт Іваничі, команда пожежної охорони військової частини та комбінату хлібопродуктів.
На місці події було зосереджено 7 одиниць техніки, понад 30 вогнеборців, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
За словами рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, пише "Буг".
Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовувалася.
Нагадаємо, над ліквідацією пожежі працювали чергові варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир-Волинський, 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська, 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, 18-ї ДПРЧ смт Іваничі, команда пожежної охорони військової частини та комбінату хлібопродуктів.
На місці події було зосереджено 7 одиниць техніки, понад 30 вогнеборців, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
Сьогодні, 13:33
Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
Сьогодні, 13:15
Як волинянам повернути кошти за пробне ЗНО
Сьогодні, 12:54