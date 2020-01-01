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Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира

Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира
25-го червня у селі Заріччя біля Володимира-Волинського трапилася пожежа у триповерховому приміщенні колишнього ресторану.

За словами рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, пише "Буг".

Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовувалася.

Нагадаємо, над ліквідацією пожежі працювали чергові варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир-Волинський, 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська, 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, 18-ї ДПРЧ смт Іваничі, команда пожежної охорони військової частини та комбінату хлібопродуктів.

На місці події було зосереджено 7 одиниць техніки, понад 30 вогнеборців, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС області.

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Теги: Володимир, пожежа, причини
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