Встановили причину пожежі у колишньому ресторані поблизу Володимира





За словами рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб,



Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовувалася.



Нагадаємо, над ліквідацією пожежі працювали чергові варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир-Волинський, 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська, 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, 18-ї ДПРЧ смт Іваничі, команда пожежної охорони військової частини та комбінату хлібопродуктів.



На місці події було зосереджено 7 одиниць техніки, понад 30 вогнеборців, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 25-го червня у селі Заріччя біля Володимира-Волинського трапилася пожежа у триповерховому приміщенн і колишнього ресторану.За словами рятувальників, пожежа виникла через необережне поводження з вогнем невстановлених осіб, пише "Буг".Будівля – у приватній власності, тривалий час не використовувалася.Нагадаємо, над ліквідацією пожежі працювали чергові варти 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Володимир-Волинський, 5-ї ДПРЧ м.Нововолинська, 17-ї ДПРЧ смт Турійськ, 18-ї ДПРЧ смт Іваничі, команда пожежної охорони військової частини та комбінату хлібопродуктів.На місці події було зосереджено 7 одиниць техніки, понад 30 вогнеборців, оперативно-координаційний центр Управління ДСНС області.

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