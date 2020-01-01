У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
Сьогодні, 13:33
Поблизу замку Любарта у Луцьку прибирають повалене дерево, відоме у місті як Лесин ясен.
Роботи із демонтажу та розбору стовбура і гілок почали зранку 1 липня.
Наразі територія – огороджена, на місці працюють комунальники, вантажівки і трактор.
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.
Директор комунального підприємства «Парки та сквери» Богдан Феденчук розповів Суспільному, що залишки дерева перевезуть на територію комунального підприємства, там його законсервують і зберігатимуть поки ясен не втратить статус ботанічної пам'ятки місцевого значення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах.
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Роботи із демонтажу та розбору стовбура і гілок почали зранку 1 липня.
Наразі територія – огороджена, на місці працюють комунальники, вантажівки і трактор.
Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.
Директор комунального підприємства «Парки та сквери» Богдан Феденчук розповів Суспільному, що залишки дерева перевезуть на територію комунального підприємства, там його законсервують і зберігатимуть поки ясен не втратить статус ботанічної пам'ятки місцевого значення.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах.
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