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У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена

У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
Поблизу замку Любарта у Луцьку прибирають повалене дерево, відоме у місті як Лесин ясен.

Роботи із демонтажу та розбору стовбура і гілок почали зранку 1 липня.

Наразі територія – огороджена, на місці працюють комунальники, вантажівки і трактор.

Нагадаємо, 200-літній ясен, що ріс поруч з Луцьким замком, впав у ніч на 30 червня.

Директор комунального підприємства «Парки та сквери» Богдан Феденчук розповів Суспільному, що залишки дерева перевезуть на територію комунального підприємства, там його законсервують і зберігатимуть поки ясен не втратить статус ботанічної пам'ятки місцевого значення.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Лесин ясен на старих зображеннях, поштівках та світлинах.

У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена
У Луцьку прибирають залишки двохсотлітнього Лесиного ясена

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Теги: Лесин ясен, дерево, прибирання, Старе місто
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