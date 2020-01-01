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Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом

Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Судитимуть 37-річного мешканця одного з сіл Рожищенського району через виготовлення, перевезення та зберігання фальсифікованого лікарського засобу з метою збуту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у Волинській області.

Скориставшись ситуацією, пов’язаною з поширенням коронавірусної хвороби СОVID-19, та зростанням попиту на дезінфікуючі засоби, волинянин вирішив отримати незаконний прибуток від виготовлення та реалізації таких препаратів.

Придбавши спирт, барвники, етикетки та ємності для розливу, чоловік виготовив підробку під дезінфікуючий препарат «АХД 2000», внесений до переліку лікарських засобів.

Реалізувати свої наміри до кінця волинянину не вдалося, його протиправна діяльність була оперативно викрита та припинена працівниками УСБУ в області під процесуальним керівництвом прокуратури Волині.

У ході проведених санкціонованих судом обшуків в березні 2020 року правоохоронці виявили на підпільному виробництві 5,5 тонни підробленого антисептика.

Волинянина очікує лава підсудних.

Довідково: санкцією ч.1 ст. 321-1 КК України за виготовлення, перевезення та зберігання з метою збуту завідомо фальсифікованого лікарського засобу передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом
Волинянин, який виготовляв фальсифікований антисептик, постане перед судом

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Теги: фальсифіковані препарати, суд, волинянин
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