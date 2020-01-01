У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 14:13
У відомого майстра тату Ігоря Кучми поцупили велосипед на проспекті Молоді, 10.
Двоколісний вкрали просто зі студії «Krigo tatoo» сьогодні, 1 липня, близько 13:30.
Невідомий відчинив двері та поцупив велосипед жовтого кольору Connondale Trail 7.
Зловмисник був у зеленій сорочці та синіх штанях.
Ігор Кучма просить відгукнутися усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувавши на номер 380 (95) 912 69 73 або 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14:25 розшукали злодія, який викрав двоколісного у тату майстра.
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Двоколісний вкрали просто зі студії «Krigo tatoo» сьогодні, 1 липня, близько 13:30.
Невідомий відчинив двері та поцупив велосипед жовтого кольору Connondale Trail 7.
Зловмисник був у зеленій сорочці та синіх штанях.
Ігор Кучма просить відгукнутися усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувавши на номер 380 (95) 912 69 73 або 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на 14:25 розшукали злодія, який викрав двоколісного у тату майстра.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А кому він відомиЙ? Кільком десяткам дурнів, які спаплюжили своє тіло? Відомий, бля. Написав "Сагу про Форсайтів" чи переплив Ла-Манш?..
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Сьогодні, 14:13