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У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО

У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
У відомого майстра тату Ігоря Кучми поцупили велосипед на проспекті Молоді, 10.

Двоколісний вкрали просто зі студії «Krigo tatoo» сьогодні, 1 липня, близько 13:30.

Невідомий відчинив двері та поцупив велосипед жовтого кольору Connondale Trail 7.

Зловмисник був у зеленій сорочці та синіх штанях.

Ігор Кучма просить відгукнутися усіх, кому відома будь-яка інформація, зателефонувавши на номер 380 (95) 912 69 73 або 102.

ОНОВЛЕНО

Станом на 14:25 розшукали злодія, який викрав двоколісного у тату майстра.

У відомого майстра тату в Луцьку вкрали велосипед: шукають злодія. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: Луцьк, тату-майстер, крадіжка
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Коментарі 1
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А кому він відомиЙ? Кільком десяткам дурнів, які спаплюжили своє тіло? Відомий, бля. Написав "Сагу про Форсайтів" чи переплив Ла-Манш?..
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