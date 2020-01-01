ТОП-5 служб таксі Луцька: ціна, сервіс та бонуси





Днями у Луцьку активно обговорювали “схему” працівників сервісу “Тачку!” Фінансова радниця Марина Майко поділилася, що водії просять скасувати замовлення перед поїздкою – таким чином вони не платять 7,5% комісії для компанії. Чимало лучан у коментарях написали, що опинилися у схожій ситуації. Вони запевнили: не хочуть брати участь у афері, тому надають перевагу традиційним службам таксі.



Тож



Морячок



Посадка: 35 грн.



Кожен наступний кілометр: 6 грн.



За містом: 8 грн.



Бонус: у кожного клієнта є бонусний рахунок, який закріплений за номером телефону, і при кожному наступному замовленні туди “капає” 5 грн. Їх можна накопичувати і згодом ними розраховуватися.



Як зробити замовлення: подзвонити на гарячу лінію або через додаток. Після дзвінка клієнту надсилають смс з інформацією про авто та вартість поїздки. У випадку онлайн-замовлення – усі дані ви бачите одразу.



Автопарк: усього в службі є близько 100 автівок. Серед них – є й вантажні. Кажуть, за підбором транспорту стежать: “євроблях” не мають, старі автівки клієнтам не пропонують.



Вантаж: ним вважається пакунок вагою понад 50 кг і об’ємом понад 2 м³. Вартість за вантаж +2 грн за кілометр.



Безпека: аби дотримуватися вимог карантину та убезпечити пасажирів, водії таксі завжди в масках. Автомобілі регулярно дезінфікують.



Оптимальне таксі



Посадка: тариф залежить від класу автомобіля – економ, стандарт чи комфорт. Також для особливих потреб вантажні автомобілі. Отже, ціни:



соціальний – посадка 33 грн, 4.5 грн\км по місту, 7 грн за містом;

стандарт – посадка 35 грн, 6 грн\км по місту, 9 за містом;

комфорт – посадка 40 грн, 7 грн\км по місту, 10 грн за містом;

Автопарк: у компанії запевняють, що усього на підприємстві зареєстровано близько 1000 автівок.



Як зробити замовлення: після дзвінка вам перетелефонує оператор, який оформляє замовлення. Далі клієнт отримує смс з інформацією про автомобіль та вартість поїздки. Викликати таксі можна й онлайн через додаток.



Вантаж: ручна поклажа не вважається вантажем, відповідно доплачувати вам не доведеться. А от за великі предмети йде окрема тарифікація, ціна залежить від розміру багажу.



Бонус: якщо робити замовлення через додаток – можна отримати 5% знижки.



Безпека: запевняють, що стан автівок регулярно перевіряють, а всі водії – у масках.



Люкс-таксі



Посадка: 30 грн.



Кожен наступний кілометр: 6,5 грн.



Як зробити замовлення: можна телефонувати на гарячу лінію або оформити заявку в додатку. Вартість поїздки, модель та номер автомобіля – уся ця інформація одразу відображається на сайті або вам надсилають смс.



Вантаж: валіза чи велосипед не вважаються вантажем. Однак треба попередити оператора про їх наявність, аби вам подали машину з вільним багажником.



Автопарк: на сайті вказано, що власний автопарк підприємства складають 130 легкових та 12 вантажних автомобілів.



Безпека: запевняють, що усі водії дотримуються маскового режиму.



Євро-таксі



Посадка: 30 грн.



Кожен наступний кілометр: 5 грн.



Як зробити замовлення: за телефоном або в додатку. Якщо ви дзвоните, то вартість поїздки і номер автомобіля вам озвучують і надсилають смс, а під час онлайн-замовлення цю інформацію ви отримуєте на екрані телефона.



Автопарк: у цій службі ви можете замовити звичайний легковий автомобіль або пікап для перевезення великої кількості речей чи побутової техніки, пасажирський або вантажний мікроавтобус. За потреби вам можуть запропонувати автомобілі для проведення урочистих подій з погодинним обслуговуванням, а також доставку документації або вантажу.



Безпека: запевняють, що автівки чисті, а водії в масках.



Чумак



Посадка: 35 грн.



Кожен наступний кілометр: 6 грн по місту і 9 грн за містом.



Як зробити замовлення: лише по телефону. Усю необхідну інформацію вам надає диспетчер, смс не надсилають. Ні додатку, ні сайту служба не має.



Вантаж: ручну поклажу оплачувати не потрібно. Достатньо лише попередити про наявність додаткових речей та їх розмір, аби вам подали відповідне авто.



Безпека: обіцяють охайний стан салонів та ввічливих водіїв в масках.



Добірку готувала Ангеліна ГУЩИНА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через карантинні обмеження ми не могли користуватися громадським транспортом. За цей час переконалися, що недалекі відстані можна долати пішки, а в разі необхідності – викликати таксі.Днями у Луцьку активно обговорювали “схему” працівників сервісу “Тачку!” Фінансова радницяподілилася, що водії просять скасувати замовлення перед поїздкою – таким чином вони не платять 7,5% комісії для компанії. Чимало лучан у коментарях написали, що опинилися у схожій ситуації. Вони запевнили: не хочуть брати участь у афері, тому надають перевагу традиційним службам таксі.Тож "12 канал" вирішив зібрати інформацію про 5 популярних луцьких служб таксі, аби ви могли обрати найкращу й почуватися безпечно під час поїздки.Посадка: 35 грн.Кожен наступний кілометр: 6 грн.За містом: 8 грн.Бонус: у кожного клієнта є бонусний рахунок, який закріплений за номером телефону, і при кожному наступному замовленні туди “капає” 5 грн. Їх можна накопичувати і згодом ними розраховуватися.Як зробити замовлення: подзвонити на гарячу лінію або через додаток. Після дзвінка клієнту надсилають смс з інформацією про авто та вартість поїздки. У випадку онлайн-замовлення – усі дані ви бачите одразу.Автопарк: усього в службі є близько 100 автівок. Серед них – є й вантажні. Кажуть, за підбором транспорту стежать: “євроблях” не мають, старі автівки клієнтам не пропонують.Вантаж: ним вважається пакунок вагою понад 50 кг і об’ємом понад 2 м³. Вартість за вантаж +2 грн за кілометр.Безпека: аби дотримуватися вимог карантину та убезпечити пасажирів, водії таксі завжди в масках. Автомобілі регулярно дезінфікують.Посадка: тариф залежить від класу автомобіля – економ, стандарт чи комфорт. Також для особливих потреб вантажні автомобілі. Отже, ціни:соціальний – посадка 33 грн, 4.5 грн\км по місту, 7 грн за містом;стандарт – посадка 35 грн, 6 грн\км по місту, 9 за містом;комфорт – посадка 40 грн, 7 грн\км по місту, 10 грн за містом;Автопарк: у компанії запевняють, що усього на підприємстві зареєстровано близько 1000 автівок.Як зробити замовлення: після дзвінка вам перетелефонує оператор, який оформляє замовлення. Далі клієнт отримує смс з інформацією про автомобіль та вартість поїздки. Викликати таксі можна й онлайн через додаток.Вантаж: ручна поклажа не вважається вантажем, відповідно доплачувати вам не доведеться. А от за великі предмети йде окрема тарифікація, ціна залежить від розміру багажу.Бонус: якщо робити замовлення через додаток – можна отримати 5% знижки.Безпека: запевняють, що стан автівок регулярно перевіряють, а всі водії – у масках.Посадка: 30 грн.Кожен наступний кілометр: 6,5 грн.Як зробити замовлення: можна телефонувати на гарячу лінію або оформити заявку в додатку. Вартість поїздки, модель та номер автомобіля – уся ця інформація одразу відображається на сайті або вам надсилають смс.Вантаж: валіза чи велосипед не вважаються вантажем. Однак треба попередити оператора про їх наявність, аби вам подали машину з вільним багажником.Автопарк: на сайті вказано, що власний автопарк підприємства складають 130 легкових та 12 вантажних автомобілів.Безпека: запевняють, що усі водії дотримуються маскового режиму.Посадка: 30 грн.Кожен наступний кілометр: 5 грн.Як зробити замовлення: за телефоном або в додатку. Якщо ви дзвоните, то вартість поїздки і номер автомобіля вам озвучують і надсилають смс, а під час онлайн-замовлення цю інформацію ви отримуєте на екрані телефона.Автопарк: у цій службі ви можете замовити звичайний легковий автомобіль або пікап для перевезення великої кількості речей чи побутової техніки, пасажирський або вантажний мікроавтобус. За потреби вам можуть запропонувати автомобілі для проведення урочистих подій з погодинним обслуговуванням, а також доставку документації або вантажу.Безпека: запевняють, що автівки чисті, а водії в масках.Посадка: 35 грн.Кожен наступний кілометр: 6 грн по місту і 9 грн за містом.Як зробити замовлення: лише по телефону. Усю необхідну інформацію вам надає диспетчер, смс не надсилають. Ні додатку, ні сайту служба не має.Вантаж: ручну поклажу оплачувати не потрібно. Достатньо лише попередити про наявність додаткових речей та їх розмір, аби вам подали відповідне авто.Безпека: обіцяють охайний стан салонів та ввічливих водіїв в масках.Добірку готувала

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