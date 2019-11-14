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Волинським шахтарям надійшли кошти на погашення заборгованості

Волинським шахтарям надійшли кошти на погашення заборгованості
На погашення заборгованості із заробітної плати працівникам структурних підрозділів ДП «Волиньвугілля» наприкінці червня надійшли 16 мільйонів 758 тисяч гривень бюджетних асигнувань.

Про це повідомив начальник Нововолинського управління державного казначейства Ігор Матвійчук, йдеться на сайті мерії Нововолинська.

Він розповів, що фінансування ДП «Волиньвугілля» здійснюється згідно з урядовою Програмою реструктуризації вугільної галузі.

На цей рік для потреб волинських шахтарів у державному бюджеті заклали кошти у сумі 152 мільйони 746 тисяч гривень державних коштів, із них 113 мільйонів 872 тисячі вже надійшли за призначенням.

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Теги: Волинь, заборгованість, шахтарі
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