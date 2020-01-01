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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Українців каратимуть за неносіння захисних масок

Українців каратимуть за неносіння захисних масок
Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.

Про це повідомляє УНІАН.

"Законопроект встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України. Відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення та окремо - відповідальність юридичних осіб - власників відповідних будинків, споруд, громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати таких громадян у вказані приміщення лише за наявності відповідних масок. Встановлюємо відповідальність за це", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, для фізичних осіб штрафи будуть невеликі, а для юридичних - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 грн до 5 тис. 100 грн).


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Теги: карантин, коронавірус, маски, штрафи
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