Українців каратимуть за неносіння захисних масок





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"Законопроект встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України. Відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення та окремо - відповідальність юридичних осіб - власників відповідних будинків, споруд, громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати таких громадян у вказані приміщення лише за наявності відповідних масок. Встановлюємо відповідальність за це", - заявив міністр юстиції Денис Малюська.



За його словами, для фізичних осіб штрафи будуть невеликі, а для юридичних - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 грн до 5 тис. 100 грн).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів схвалив проєкт закону, яким встановлюється спеціальна відповідальність за неносіння масок громадянами.Про це повідомляє УНІАН "Законопроект встановлює спеціальну відповідальність за неносіння масок громадянами України. Відповідальність буде передбачена в Кодексі про адміністративні правопорушення та окремо - відповідальність юридичних осіб - власників відповідних будинків, споруд, громадського транспорту під час перебування громадян, які зобов'язані пропускати таких громадян у вказані приміщення лише за наявності відповідних масок. Встановлюємо відповідальність за це", - заявив міністр юстиціїЗа його словами, для фізичних осіб штрафи будуть невеликі, а для юридичних - від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3 тис. 400 грн до 5 тис. 100 грн).

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