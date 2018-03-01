Волинянка під час сварки вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
33-річна ковельчанка встромила ніж у чоловіка.
Зазначається, що увечері 29 червня нетвереза жінка під час сварки зі своїм 40-річним чоловіком двічі вдарила його ножем у ногу. Потерпілий помер від крововтрати, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Прокурори ж наполягатимуть на триманні її під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Зазначається, що увечері 29 червня нетвереза жінка під час сварки зі своїм 40-річним чоловіком двічі вдарила його ножем у ногу. Потерпілий помер від крововтрати, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.
Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Прокурори ж наполягатимуть на триманні її під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка під час сварки вбила чоловіка
Сьогодні, 15:38
В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують
Сьогодні, 15:01
ТОП-5 служб таксі Луцька: ціна, сервіс та бонуси
Сьогодні, 14:49
Ситуація, що виникла на Волині у зв’язку з літнім паводком, не підпадає під статус надзвичайної
Сьогодні, 14:44