Волинянка під час сварки вбила чоловіка





Зазначається, що увечері 29 червня нетвереза жінка під час сварки зі своїм 40-річним чоловіком двічі вдарила його ножем у ногу. Потерпілий помер від крововтрати, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.



Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Прокурори ж наполягатимуть на триманні її під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 33-річна ковельчанка встромила ніж у чоловіка.Зазначається, що увечері 29 червня нетвереза жінка під час сварки зі своїм 40-річним чоловіком двічі вдарила його ножем у ногу. Потерпілий помер від крововтрати, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Прокурори ж наполягатимуть на триманні її під вартою.

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