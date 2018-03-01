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Волинянка під час сварки вбила чоловіка

Волинянка під час сварки вбила чоловіка
33-річна ковельчанка встромила ніж у чоловіка.

Зазначається, що увечері 29 червня нетвереза жінка під час сварки зі своїм 40-річним чоловіком двічі вдарила його ножем у ногу. Потерпілий помер від крововтрати, - інформує пресслужба прокуратури Волинської області.

Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Прокурори ж наполягатимуть на триманні її під вартою.

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Теги: вбивство, ніж, чоловік
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