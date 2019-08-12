Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні





Про це на своїй сторінці Наталія Діденко у Facebook.



А ось локальні дощі з грозами пройдуть на Заході України, а також місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.



"Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг", - йдеться у дописі.



У четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Повернеться спека й у Київ. У четвер максимально очікується +30+32 градуси, опади малоймовірні.



За її словами, досить комфортним буде повітря в столиці в суботу-неділю, в межах +26+28 градусів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2-го липня значна частина України опиниться під впливом антициклону Valentin, тому буде багато сонця.Про це на своїй сторінці написала синоптику Facebook.А ось локальні дощі з грозами пройдуть на Заході України, а також місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму."Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг", - йдеться у дописі.У четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Повернеться спека й у Київ. У четвер максимально очікується +30+32 градуси, опади малоймовірні.За її словами, досить комфортним буде повітря в столиці в суботу-неділю, в межах +26+28 градусів.

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