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Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні

Буде багато сонця: синоптик озвучила прогноз погоди на найближчі дні
2-го липня значна частина України опиниться під впливом антициклону Valentin, тому буде багато сонця.

Про це на своїй сторінці написала синоптик Наталія Діденко у Facebook.

А ось локальні дощі з грозами пройдуть на Заході України, а також місцями на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму.

"Західні дощі зумовить фронт циклону Thekla, який порядкує на території континентальної Європи і навіть організує 2-го липня у Норвегії, неподалік від Осло, мокрий сніг", - йдеться у дописі.

У четвер протягом дня у більшості областей передбачається +27+33 градуси. Повернеться спека й у Київ. У четвер максимально очікується +30+32 градуси, опади малоймовірні.

За її словами, досить комфортним буде повітря в столиці в суботу-неділю, в межах +26+28 градусів.


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Теги: погода, Україна, спека
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