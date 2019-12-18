На Волині жінка вдарила колишнього коханого по голові: чоловік – у лікарні





Так, увечері 28 червня під час конфлікту жінка вдарила потерпілого у голову не встановленим поки предметом, заподіявши відкриту черепно-мозкову травму, - пише прокуратура Волинської області.



Чоловік перебуває у лікарні.



Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній жінці запобіжного заходу.



Головне фото – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 45-річна мешканка села Сільце Горохівського району сильно побила колишнього чоловіка.Так, увечері 28 червня під час конфлікту жінка вдарила потерпілого у голову не встановленим поки предметом, заподіявши відкриту черепно-мозкову травму, - пише прокуратура Волинської області.Чоловік перебуває у лікарні.Наразі вирішують питання про обрання підозрюваній жінці запобіжного заходу.Головне фото – ілюстративне.

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