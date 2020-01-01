Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі





Загалом, станом на 1 липня COVID-19 зареєстрували у 136 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.



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Одужало – 35 осіб. Летальні випадки - 4 (с.Річиця та c.Замшани - 2, с.Гута) .



За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:



смт Ратне - 37 випадків;



с. Річиця - 20 випадків;



с. П.Річицькі - 1 випадок;



с. Заброди - 2 випадки;



с. Якушів - 6 випадків;



с. Щедрогір - 4 випадки;



с. Підгір’я – 2 випадки;



с. Язавні - 1випадок;



с. Датинь - 3 випадки;



с. Велимче - 16 випадків;



с. Запілля - 2 випадки;



с. Вужиськ - 4 випадки;



с. Замшани - 22 випадки;



с. Видраниця - 3 випадки;



смт Заболоття - 1 випадок;



с. Шменьки - 1 випадок;



с. Жиричі - 1 випадок;



с. Млинове - 2 випадки;



с. Броди - 1 випадок;



с. С - Оріхове - 1 випадок;



с. Гірники - 2 випадки;



с. Гута - 1 випадок;



с. Самари - 1випадок;



с. Прохід - 2 випадки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 4 нових випадки коронавірусної інфекції. Нову смерть від недуги – у селі Гута.Загалом, станом на 1 липня COVID-19 зареєстрували у 136 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.Одужало – 35 осіб. Летальні випадки - 4 (с.Річиця та c.Замшани - 2, с.Гута) .За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:смт Ратне - 37 випадків;с. Річиця - 20 випадків;с. П.Річицькі - 1 випадок;с. Заброди - 2 випадки;с. Якушів - 6 випадків;с. Щедрогір - 4 випадки;с. Підгір’я – 2 випадки;с. Язавні - 1випадок;с. Датинь - 3 випадки;с. Велимче - 16 випадків;с. Запілля - 2 випадки;с. Вужиськ - 4 випадки;с. Замшани - 22 випадки;с. Видраниця - 3 випадки;смт Заболоття - 1 випадок;с. Шменьки - 1 випадок;с. Жиричі - 1 випадок;с. Млинове - 2 випадки;с. Броди - 1 випадок;с. С - Оріхове - 1 випадок;с. Гірники - 2 випадки;с. Гута - 1 випадок;с. Самари - 1випадок;с. Прохід - 2 випадки.

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