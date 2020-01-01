Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі
Сьогодні, 16:17
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 4 нових випадки коронавірусної інфекції. Нову смерть від недуги – у селі Гута.
Загалом, станом на 1 липня COVID-19 зареєстрували у 136 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
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Одужало – 35 осіб. Летальні випадки - 4 (с.Річиця та c.Замшани - 2, с.Гута) .
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
смт Ратне - 37 випадків;
с. Річиця - 20 випадків;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 2 випадки;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні - 1випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 16 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 3 випадки;
смт Заболоття - 1 випадок;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 2 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки.
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Загалом, станом на 1 липня COVID-19 зареєстрували у 136 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Дві смерті і 58 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
Одужало – 35 осіб. Летальні випадки - 4 (с.Річиця та c.Замшани - 2, с.Гута) .
За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:
смт Ратне - 37 випадків;
с. Річиця - 20 випадків;
с. П.Річицькі - 1 випадок;
с. Заброди - 2 випадки;
с. Якушів - 6 випадків;
с. Щедрогір - 4 випадки;
с. Підгір’я – 2 випадки;
с. Язавні - 1випадок;
с. Датинь - 3 випадки;
с. Велимче - 16 випадків;
с. Запілля - 2 випадки;
с. Вужиськ - 4 випадки;
с. Замшани - 22 випадки;
с. Видраниця - 3 випадки;
смт Заболоття - 1 випадок;
с. Шменьки - 1 випадок;
с. Жиричі - 1 випадок;
с. Млинове - 2 випадки;
с. Броди - 1 випадок;
с. С - Оріхове - 1 випадок;
с. Гірники - 2 випадки;
с. Гута - 1 випадок;
с. Самари - 1випадок;
с. Прохід - 2 випадки.
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Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі
Сьогодні, 16:17