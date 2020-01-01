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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі

Ратнівщина: де зафіксували смерть від коронавірусу і яка ситуація з недугою в районі
Упродовж останньої доби в Ратнівському районі зареєстрували 4 нових випадки коронавірусної інфекції. Нову смерть від недуги – у селі Гута.

Загалом, станом на 1 липня COVID-19 зареєстрували у 136 жителів Ратнівщини, які підтверджено лабораторно методом ПЛР, - йдеться на сайті Ратнівської РДА.

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Одужало – 35 осіб. Летальні випадки - 4 (с.Річиця та c.Замшани - 2, с.Гута) .

За весь період спостереження коронавірусну хворобу виявили:

смт Ратне - 37 випадків;

с. Річиця - 20 випадків;

с. П.Річицькі - 1 випадок;

с. Заброди - 2 випадки;

с. Якушів - 6 випадків;

с. Щедрогір - 4 випадки;

с. Підгір’я – 2 випадки;

с. Язавні - 1випадок;

с. Датинь - 3 випадки;

с. Велимче - 16 випадків;

с. Запілля - 2 випадки;

с. Вужиськ - 4 випадки;

с. Замшани - 22 випадки;

с. Видраниця - 3 випадки;

смт Заболоття - 1 випадок;

с. Шменьки - 1 випадок;

с. Жиричі - 1 випадок;

с. Млинове - 2 випадки;

с. Броди - 1 випадок;

с. С - Оріхове - 1 випадок;

с. Гірники - 2 випадки;

с. Гута - 1 випадок;

с. Самари - 1випадок;

с. Прохід - 2 випадки.

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Теги: Ратнівщина, смерть, коронавірус, Гута, недуга
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