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На Волині судили матір, бо її донька понищила дерева на території дитсадка

На Волині судили матір, бо її донька понищила дерева на території дитсадка
У Рожищенському районі судили жінку, чия дочка понищила дерева на території дитсадка.

Про це йдеться у постанові суду від 18 червня, - пише Район.Рожище.

Зазначається, що підсудна ухиляється від виконання покладених на неї обов'язків щодо належного виховання своєї дочки, 2011 року народження, яка 26 травня пошкодила саджанці плодових дерев на території рожищенського дитсадка №1 «Малятко».

У судовому засіданні жінка свою вину визнала повністю, у вчиненому розкаялась, зобов'язалася більше уваги приділяти вихованню дочки.

Суддя постановив визнати її винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 184 Адміністративного кодексу, та накласти на неї 850 гривень штрафу. Також жінка заплатить в дохід держави 420 гривень судового збору.

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Теги: суд, жінка, донька, виховання, пошкодження, дерева
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