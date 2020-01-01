Через карантин діти з інвалідністю не можуть продовжити лікування у луцькому «Проліску». ВІДЕО
Сьогодні, 17:05
З середини березня єдиний в Луцьку заклад для реабілітації "Пролісок" не працює через карантин. Мами діток з інвалідністю просять відновити заняття.
Свої історії кореспондентам Суспільного розповіли лучанки Іванна Соха та Олена Повідзіон.
Жінки розповідають, що останні три місяці їхні діти лишилися без необхідної допомоги від реабілітологів.
"Раніше ми багато чого могли і знали. Наприклад, можу сказати про Артура, він розрізняв кольори. Через відсутність реабілітації пішло погіршення, він вже їх не розрізняє", - каже Олена Повідзіон.
Дотримання режиму та соціалізація не менш важливі для діток з інвалідністю, ніж щоденні фізичні вправи, каже лучанка Іванна Соха. Її син Данило має дитячий церебральний параліч.
"Дитина з реабілітологом поводиться спокійніше, а вдома – не виходить", - каже жінка.
Реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня, розповіла його керівниця Людмила Казмірук.
"У зв’язку з тим, що Кабінет міністрів прийняв постанову про продовження карантину до 31 липня, поки що нам дозвіл на відкриття не дали. Тобто до 31 липня ми ще на карантині, - розповідає директорка.
Послуг на дому фахівці реабілітаційного центру "Пролісок" дітям з інвалідністю не надають. Нині педагоги, реабілітологи, інші працівники, зі слів керівниці, у відпустках або простої.
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Свої історії кореспондентам Суспільного розповіли лучанки Іванна Соха та Олена Повідзіон.
Жінки розповідають, що останні три місяці їхні діти лишилися без необхідної допомоги від реабілітологів.
"Раніше ми багато чого могли і знали. Наприклад, можу сказати про Артура, він розрізняв кольори. Через відсутність реабілітації пішло погіршення, він вже їх не розрізняє", - каже Олена Повідзіон.
Дотримання режиму та соціалізація не менш важливі для діток з інвалідністю, ніж щоденні фізичні вправи, каже лучанка Іванна Соха. Її син Данило має дитячий церебральний параліч.
"Дитина з реабілітологом поводиться спокійніше, а вдома – не виходить", - каже жінка.
Реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня, розповіла його керівниця Людмила Казмірук.
"У зв’язку з тим, що Кабінет міністрів прийняв постанову про продовження карантину до 31 липня, поки що нам дозвіл на відкриття не дали. Тобто до 31 липня ми ще на карантині, - розповідає директорка.
Послуг на дому фахівці реабілітаційного центру "Пролісок" дітям з інвалідністю не надають. Нині педагоги, реабілітологи, інші працівники, зі слів керівниці, у відпустках або простої.
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