Через карантин діти з інвалідністю не можуть продовжити лікування у луцькому «Проліску». ВІДЕО





Свої історії кореспондентам Іванна Соха та Олена Повідзіон.



Жінки розповідають, що останні три місяці їхні діти лишилися без необхідної допомоги від реабілітологів.



"Раніше ми багато чого могли і знали. Наприклад, можу сказати про Артура, він розрізняв кольори. Через відсутність реабілітації пішло погіршення, він вже їх не розрізняє", - каже Олена Повідзіон.



Дотримання режиму та соціалізація не менш важливі для діток з інвалідністю, ніж щоденні фізичні вправи, каже лучанка Іванна Соха. Її син Данило має дитячий церебральний параліч.



"Дитина з реабілітологом поводиться спокійніше, а вдома – не виходить", - каже жінка.



Реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня, розповіла його керівниця Людмила Казмірук.



"У зв’язку з тим, що Кабінет міністрів прийняв постанову про продовження карантину до 31 липня, поки що нам дозвіл на відкриття не дали. Тобто до 31 липня ми ще на карантині, - розповідає директорка.



Послуг на дому фахівці реабілітаційного центру "Пролісок" дітям з інвалідністю не надають. Нині педагоги, реабілітологи, інші працівники, зі слів керівниці, у відпустках або простої.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З середини березня єдиний в Луцьку заклад для реабілітації "Пролісок" не працює через карантин. Мами діток з інвалідністю просять відновити заняття.Свої історії кореспондентам Суспільного розповіли лучанкитаЖінки розповідають, що останні три місяці їхні діти лишилися без необхідної допомоги від реабілітологів."Раніше ми багато чого могли і знали. Наприклад, можу сказати про Артура, він розрізняв кольори. Через відсутність реабілітації пішло погіршення, він вже їх не розрізняє", - каже Олена Повідзіон.Дотримання режиму та соціалізація не менш важливі для діток з інвалідністю, ніж щоденні фізичні вправи, каже лучанка Іванна Соха. Її син Данило має дитячий церебральний параліч."Дитина з реабілітологом поводиться спокійніше, а вдома – не виходить", - каже жінка.Реабілітаційний процес у Луцькому центрі "Пролісок" призупинили з 16 березня, розповіла його керівниця"У зв’язку з тим, що Кабінет міністрів прийняв постанову про продовження карантину до 31 липня, поки що нам дозвіл на відкриття не дали. Тобто до 31 липня ми ще на карантині, - розповідає директорка.Послуг на дому фахівці реабілітаційного центру "Пролісок" дітям з інвалідністю не надають. Нині педагоги, реабілітологи, інші працівники, зі слів керівниці, у відпустках або простої.

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