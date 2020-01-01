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Скільки коштів Луцькрада та Волиньрада витрачають на квіти для урочистостей

Скільки коштів Луцькрада та Волиньрада витрачають на квіти для урочистостей
За пів року виконавчий комітет Луцької міської ради витратив на квіти для урочистих заходів понад сто тисяч гривень. Волинська обласна рада за цей же період – майже 18 тисяч гривень.

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував дані порталу використання публічних коштів щодо закупівель квітів та квіткових композицій владою Луцька та області.

З 1-го січня до кінця червня 2020-го року виконавчий комітет Луцькради витратив на квіткові композиції 100 тисяч 636 гривень. Квіти купували вісім разів. Один раз – у комунального підприємства «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» – за 2 801 гривню. Ще сім разів постачальницею була приватна підприємиця з Луцька Шаульська Юлія Володимирівна. Впродовж першого півріччя 2020 року у неї замовили квітів на 97,8 тисяч гривень.

Найдорожче замовлення обійшлося міськраді в 24 630 гривень, оплату здійснили в першій половині лютого.

За тиждень до цього представники Луцькради вшановували пам’ять Героїв битви під Крутами, покладали квіти з нагоди 76-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників. Також квіти купували напередодні Дня скорботи за жертвами Другої світової війни та перед іншими подіями, які передбачали загальноміські урочисті заходи.
Скільки коштів Луцькрада та Волиньрада витрачають на квіти для урочистостей

За весь 2019-ий рік міськрада витратила на квіти 200 тисяч 900 гривень. Купували товар у тієї ж Юлії Шаульської, тож з міською радою підприємиця співпрацює не вперше.

Волинська обласна рада купувала квіти у іншої постачальниці – підприємиці Байди Алли Володимирівни. Загалом за пів року на це витратили 17 800 гривень.

У 2019-му облрада теж купувала квіти у цієї підприємиці і витратила на них вродовж року 24 тисячі 575 гривень.

Таким чином, Волиньрада на квіти для урочистостей впродовж 2019-го та першу половину 2020-го року витратила у 7 разів менше, ніж виконком Луцькради. А удвох за цей період вони витратили майже 344 тисячі гривень.


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Теги: квіти, Луцькрада, Волиньрада, витрати
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