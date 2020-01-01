Скільки коштів Луцькрада та Волиньрада витрачають на квіти для урочистостей





Центр журналістських розслідувань



З 1-го січня до кінця червня 2020-го року виконавчий комітет Луцькради витратив на квіткові композиції 100 тисяч 636 гривень. Квіти купували вісім разів. Один раз – у комунального підприємства «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» – за 2 801 гривню. Ще сім разів постачальницею була приватна підприємиця з Луцька Шаульська Юлія Володимирівна. Впродовж першого півріччя 2020 року у неї замовили квітів на 97,8 тисяч гривень.



Найдорожче замовлення обійшлося міськраді в 24 630 гривень, оплату здійснили в першій половині лютого.



За тиждень до цього представники Луцькради вшановували пам’ять Героїв битви під Крутами, покладали квіти з нагоди 76-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників. Також квіти купували напередодні Дня скорботи за жертвами Другої світової війни та перед іншими подіями, які передбачали загальноміські урочисті заходи.



За весь 2019-ий рік міськрада витратила на квіти 200 тисяч 900 гривень. Купували товар у тієї ж Юлії Шаульської, тож з міською радою підприємиця співпрацює не вперше.



Волинська обласна рада купувала квіти у іншої постачальниці – підприємиці Байди Алли Володимирівни. Загалом за пів року на це витратили 17 800 гривень.



У 2019-му облрада теж купувала квіти у цієї підприємиці і витратила на них вродовж року 24 тисячі 575 гривень.



Таким чином, Волиньрада на квіти для урочистостей впродовж 2019-го та першу половину 2020-го року витратила у 7 разів менше, ніж виконком Луцькради. А удвох за цей період вони витратили майже 344 тисячі гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За пів року виконавчий комітет Луцької міської ради витратив на квіти для урочистих заходів понад сто тисяч гривень. Волинська обласна рада за цей же період – майже 18 тисяч гривень.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував дані порталу використання публічних коштів щодо закупівель квітів та квіткових композицій владою Луцька та області.З 1-го січня до кінця червня 2020-го року виконавчий комітет Луцькради витратив на квіткові композиції 100 тисяч 636 гривень. Квіти купували вісім разів. Один раз – у комунального підприємства «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування» – за 2 801 гривню. Ще сім разів постачальницею була приватна підприємиця з Луцька. Впродовж першого півріччя 2020 року у неї замовили квітів на 97,8 тисяч гривень.Найдорожче замовлення обійшлося міськраді в 24 630 гривень, оплату здійснили в першій половині лютого.За тиждень до цього представники Луцькради вшановували пам’ять Героїв битви під Крутами, покладали квіти з нагоди 76-ої річниці визволення міста від нацистських загарбників. Також квіти купували напередодні Дня скорботи за жертвами Другої світової війни та перед іншими подіями, які передбачали загальноміські урочисті заходи.За весь 2019-ий рік міськрада витратила на квіти 200 тисяч 900 гривень. Купували товар у тієї ж Юлії Шаульської, тож з міською радою підприємиця співпрацює не вперше.Волинська обласна рада купувала квіти у іншої постачальниці – підприємиці. Загалом за пів року на це витратили 17 800 гривень.У 2019-му облрада теж купувала квіти у цієї підприємиці і витратила на них вродовж року 24 тисячі 575 гривень.Таким чином, Волиньрада на квіти для урочистостей впродовж 2019-го та першу половину 2020-го року витратила у 7 разів менше, ніж виконком Луцькради. А удвох за цей період вони витратили майже 344 тисячі гривень.

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