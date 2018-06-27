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Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО

Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО
Викрили 31-річного мешканця Турійська, який збував психотропну речовину PVP та незаконно вирощував коноплі.

Зазначається, що упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним психотропів, - інформує прокуратура Волинської області.

Вилучили небезпечну речовину і під час обшуку за місцем проживання чоловіка. Там же правоохоронці виявили і плантацію конопель.

Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та незаконному вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 310 КК України).

У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО
Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО
Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО
Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО

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Теги: наркозлочин, коноплі, Волинь
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