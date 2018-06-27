Викрили волинянина, який вирощував коноплі та торгував психотропами. ФОТО





Зазначається, що упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним психотропів, - інформує прокуратура Волинської області.



Вилучили небезпечну речовину і під час обшуку за місцем проживання чоловіка. Там же правоохоронці виявили і плантацію конопель.



Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та незаконному вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 310 КК України).



У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Викрили 31-річного мешканця Турійська, який збував психотропну речовину PVP та незаконно вирощував коноплі.Зазначається, що упродовж травня-червня 2020 року правоохоронці зафіксували три епізоди збуту ним психотропів, - інформує прокуратура Волинської області.Вилучили небезпечну речовину і під час обшуку за місцем проживання чоловіка. Там же правоохоронці виявили і плантацію конопель.Наразі вирішують питання про повідомлення затриманому чоловікові про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту й збуті психотропних речовин та незаконному вирощуванні конопель (ч. 2 ст. 307, ч.2 ст. 310 КК України).У кримінальному провадженні призначили низку експертиз.

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