Антисанітарія та скупчення людей: які порушення карантину виявили на Шацьких озерах





Необхідно продовжити та посилити перевірки на дотримання карантинних вимог, особливо у місцях масового відпочинку. Про це йшлося під час засідання ТЕБ та НС 30 червня 2020 року,



Голова ОДА Юрій Погуляйко висловив невдоволення з приводу побаченого на Шацьких озерах, де цими вихідними він перебував з інспекцією.



Про хід перевірок на території області, зокрема, і в Шацькому районі доповів начальник Головного управління Держспоживслужби у Волинській області Богдан Лозинський.



«Упродовж 23-29 червня 2020 року в області здійснено 850 перевірок. Зокрема, спеціалістами обстежено 81 заклад громадського харчування, 424 об’єкти торгівлі продовольчими товарами та 194 – непродовольчими. Перевірено 30 агропромислових ринків, 35 перукарень та салонів краси, 42 об’єкти інших сфер надання послуг населенню. Окрім цього, 24 та 26 червня обстежено 44 пункти тестування зовнішнього незалежного оцінювання основної сесії», - сказав Богдан Лозинський.



Так, голова ОДА поцікавився в керівника Держспоживслужби чи були виявлені порушення у Шацькому районі.



«За фактами перевірок виявлено 214 порушень протиепідемічних вимог. На підставі зафіксованих порушень видано 194 приписи, складено 18 протоколів за невиконання приписів, з них 3 протоколи саме у Шацькому районі та винесено 2 постанови про накладання штрафу», - розповів Богдан Васильович.



Загалом з моменту запровадження карантину на Волині спеціалісти Держспоживслужби області провели більше ніж 11 тисяч обстежень закладів, діяльність яких дозволена у період карантинних обмежень.



Однак, з огляду на епідеміологічну ситацію в області та високий рівень захворюваності на COVID-19, голова облдержадміністрації Юрій Погуляйко дав доручення посилити перевірки Держспоживслужбою, зокрема, у Шацькому районі. За його словами, саме там на минулих вихідних фіксувалися масові скупчення людей, кількакілометрові автомобільні черги, високий рівень антисанітарії та нехтування всіма карантинними заходами. Це все своєю чергою може стати причиною різкого збільшення захворюваності на COVID-19.



Нагадаємо, місцева комісія з ТЕБ та НС 30 червня прийняла рішення про посилення карантинних вимог на території Шацького району.



Головне фото - ілюстративне.

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