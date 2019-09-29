На Волині затримали чоловіка, який посеред ночі стріляв з рушниці
Сьогодні, 20:42
До Любомльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове поблизу АЗС «Укрнафта» ходить невідома особа з рушницею та стріляє в повітря.
Інцидент трапився 26 червня близько опівночі, повідомляє Любомльський відділ поліції.
На місце події направили слідчо-оперативну групу поліції, яка оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 54-річний житель села Гуща Любомльського району.
В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника вияивли незареєстровану у встановленому законом порядку гладкоствольну рушницю, 120 набоїв калібру 7.62, 74 набоїв калібру 9 мм. та 2 штик-ножа.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Інцидент трапився 26 червня близько опівночі, повідомляє Любомльський відділ поліції.
На місце події направили слідчо-оперативну групу поліції, яка оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 54-річний житель села Гуща Любомльського району.
В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника вияивли незареєстровану у встановленому законом порядку гладкоствольну рушницю, 120 набоїв калібру 7.62, 74 набоїв калібру 9 мм. та 2 штик-ножа.
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На виїзді з Луцька – аварія. ФОТО
Сьогодні, 21:45
Хоронили в закритій труні, а сусіди не прийшли на цвинтар: як прощалися з породіллею, яка у Луцьку померла від COVID-19
Сьогодні, 21:17
На Волині затримали чоловіка, який посеред ночі стріляв з рушниці
Сьогодні, 20:42
Молодь кличуть на автомобільний квест вечірнім Ковелем
Сьогодні, 20:12
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 2 липня
Сьогодні, 20:00