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На Волині затримали чоловіка, який посеред ночі стріляв з рушниці

На Волині затримали чоловіка, який посеред ночі стріляв з рушниці
До Любомльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове поблизу АЗС «Укрнафта» ходить невідома особа з рушницею та стріляє в повітря.

Інцидент трапився 26 червня близько опівночі, повідомляє Любомльський відділ поліції.

На місце події направили слідчо-оперативну групу поліції, яка оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 54-річний житель села Гуща Любомльського району.

В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника вияивли незареєстровану у встановленому законом порядку гладкоствольну рушницю, 120 набоїв калібру 7.62, 74 набоїв калібру 9 мм. та 2 штик-ножа.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Любомльський район, рушниця, поліція
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