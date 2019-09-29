На Волині затримали чоловіка, який посеред ночі стріляв з рушниці

До Любомльського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в селі Старовойтове поблизу АЗС «Укрнафта» ходить невідома особа з рушницею та стріляє в повітря.Інцидент трапився 26 червня близько опівночі, повідомляє Любомльський відділ поліції.На місце події направили слідчо-оперативну групу поліції, яка оперативно встановила особу правопорушника. Ним виявився 54-річний житель села Гуща Любомльського району.В ході проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правопорушника вияивли незареєстровану у встановленому законом порядку гладкоствольну рушницю, 120 набоїв калібру 7.62, 74 набоїв калібру 9 мм. та 2 штик-ножа.Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.